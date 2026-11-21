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कानपुर में युवती ने रचाई तीसरी शादी, 15 लाख का माल समेटकर फरार, मुकदमे में फंसाने की धमकी

कानपुर में दुल्हन पर संगीन आरोप. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में दुल्हन का दुस्साहसिक और हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है. आरोप है कि शादी के नाम पर पहले युवती और उसके परिजनों ने 15 लाख रुपये के गहने और नकदी ली. शादी के बाद ससुराल से सारा माल समेट कर मायके चली गई. पति अपने भाई के साथ बातचीत करने पहुंचा. जहां उससे मारपीट की गई और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया. इस मामले में भुक्तभोगी युवक की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन और उसके माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है.

बर्रा के विश्वबैंक कॉलोनी निवासी विशाल विश्वकर्मा पेशे से ऑटो सर्वेयर हैं. विशाल के मुताबिक 18 मई 2025 को उसकी शादी जूही लाल कॉलोनी की रहने वाली प्रगति विश्वकर्मा से रीति-रिवाज से हुई थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब एक साल बाद 18 जून 2026 को प्रगति घर में रखे करीब 15 लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद लेकर अपने मायके चली गई.