कानपुर में युवती ने रचाई तीसरी शादी, 15 लाख का माल समेटकर फरार, मुकदमे में फंसाने की धमकी
बर्रा थाना क्षेत्र की विश्वबैंक कॉलोनी निवासी युवक ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर संगीन आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:43 AM IST
कानपुर : बर्रा थाना क्षेत्र में दुल्हन का दुस्साहसिक और हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है. आरोप है कि शादी के नाम पर पहले युवती और उसके परिजनों ने 15 लाख रुपये के गहने और नकदी ली. शादी के बाद ससुराल से सारा माल समेट कर मायके चली गई. पति अपने भाई के साथ बातचीत करने पहुंचा. जहां उससे मारपीट की गई और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर भगा दिया. इस मामले में भुक्तभोगी युवक की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन और उसके माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है.
बर्रा के विश्वबैंक कॉलोनी निवासी विशाल विश्वकर्मा पेशे से ऑटो सर्वेयर हैं. विशाल के मुताबिक 18 मई 2025 को उसकी शादी जूही लाल कॉलोनी की रहने वाली प्रगति विश्वकर्मा से रीति-रिवाज से हुई थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब एक साल बाद 18 जून 2026 को प्रगति घर में रखे करीब 15 लाख रुपये के जेवरात और एक लाख रुपये नकद लेकर अपने मायके चली गई.
प्रगति के अचानक जेवर और नकदी लेकर चले जाने पर शक हुआ. विशाल ने प्रगति से बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साथ रहने से इनकार कर दिया. इसी बीच विशाल को प्रगति के अतीत की जानकारी पता चली. विशाल के अनुसार प्रगति और उसके परिचितों ने बताया कि प्रगति ने पहले भी दो शादियां की थीं. पहली शादी 20 मार्च 2017 को जूही के बारादेवी निवासी सोनू विश्वकर्मा के साथ बेनाझाबर स्थित आर्य समाज मंदिर में हुई थी. दूसरी शादी 23 जून 2017 को इटावा के रहने वाले सुमित बाथम से रावतपुर गांव के आर्य समाज मंदिर में रचाई.
हिसाब मांगने गए पति को पीटा, मांगी 20 लाख की रंगदारी
विशाल का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद बीते 13 अगस्त को अपने छोटे भाई के साथ प्रगति के पिता अशोक कुमार विश्वकर्मा के घर पहुंचा. जहां बातचीत के दौरान प्रगति के परिवार के कई सदस्य इकट्ठा हो गए और उसके दोनों भाइयों ने मारपीट की. प्रगति की मां सोमवती ने धमकी दी कि अगर मामला दबाना है तो 20 लाख रुपये देने होंगे, वरना मुकदमे में फंसाकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे. इसके बाद विशाल पुलिस के पास पहुंचा और केस दर्ज कराया.
आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
बर्रा इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर प्रगति, उसके पिता अशोक कुमार, मां सोमवती के अलावा शरद सैनी, कोमल, ललिता शर्मा, सीमा और गोमती विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी व वसूली समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं.
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