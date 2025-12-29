ETV Bharat / state

प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया का खतरा; दौरे और झटके आएं तो न करें नजरअंदाज, खतरे में पड़ सकती है जज्चा बच्चा की जान

गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को कभी-कभी दौरे या झटके आते हैं. इसे एक्लेम्पसिया (Eclampsia) नाम से जाना जाता है.

प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया का खतरा.
प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया का खतरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जच्चा-बच्चा अस्पताल में इन दिनों एक्लेम्पसिया के मामलों में तेजी देखी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक ओपीडी में रोजाना करीब 300 गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहुंच रही हैं. इनमें अधिकतर महिलाओं को दौरे या झटके (Eclampsia) की शिकायत होती है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की मानें तो सर्दियों में यह समस्या बढ़ जाती है. यह समस्या जज्चा-बच्चा दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. ऐसे में घरेलू नुस्खों, टोटकों की बजाय विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह से इलाज कराना चाहिए.

प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया के खतरे से बचने के लिए करें ये काम. (Video Credit : ETV Bharat)


कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जच्चा बच्चा अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट विभाग की विभागध्यक्ष डॉ. रेनू गुप्ता ने बताया के मुताबिक सर्दियों में गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है. यही हाई बीपी आगे चलकर एक्लेम्पसिया का रूप ले लेता है. इस दौरान महिला को अचानक झटके आने लगते हैं. जिससे कई बार गर्भपात के साथ महिला की जान भी चली जाती है.

एक्लेम्पसिया के लक्षण.
एक्लेम्पसिया के लक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)


स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेनू गुप्ता के मुताबिक यह समस्या खास तौर पर 18 से 25 वर्ष की उम्र की गर्भवती महिलाओं और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखी जा रही है. पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाएं भी अधिक जोखिम में रहती हैं. इसके अलावा कुपोषण, एनीमिया, कैल्शियम की कमी और पहले से हाई बीपी की समस्या इस बीमारी को गंभीर बना देती है.

एक्लेम्पसिया से बचने के उपाय.
एक्लेम्पसिया से बचने के उपाय. (Photo Credit : ETV Bharat)



अंधविश्वास बन रहा जानलेवा : स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेनू गुप्ता के अनुसार झटके आने या अचानक तबियत बिगड़ने पर कुछ परिवार आज भी घरेलू नुस्खों, टोना टोटका और ओझा आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं. यह अंधविश्वास कई बार गर्भवती महिला की जान ले लेता है. इसलिए ऐसे किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : प्रदेश में एक्लेम्पसिया से पीड़ित गर्भवतियों की बढ़ी संख्या, जानिए क्या है बचाव का तरीका...

यह भी पढ़ें : pregnancy tips: प्रेगनेंसी में न आने पाए दौरे, समय-समय पर कराते रहें जरूरी जांच

TAGGED:

RISK OF ECLAMPSIA IN PREGNANCY
RISK OF ECLAMPSIA IN WINTER
PREGNANCY TIPS
KANPUR HEALTH NEWS
MATERNAL AND CHILD CARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.