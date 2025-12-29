प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया का खतरा; दौरे और झटके आएं तो न करें नजरअंदाज, खतरे में पड़ सकती है जज्चा बच्चा की जान
गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को कभी-कभी दौरे या झटके आते हैं. इसे एक्लेम्पसिया (Eclampsia) नाम से जाना जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 11:43 AM IST
कानपुर : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जच्चा-बच्चा अस्पताल में इन दिनों एक्लेम्पसिया के मामलों में तेजी देखी जा रही है. आंकड़ों के मुताबिक ओपीडी में रोजाना करीब 300 गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहुंच रही हैं. इनमें अधिकतर महिलाओं को दौरे या झटके (Eclampsia) की शिकायत होती है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की मानें तो सर्दियों में यह समस्या बढ़ जाती है. यह समस्या जज्चा-बच्चा दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. ऐसे में घरेलू नुस्खों, टोटकों की बजाय विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह से इलाज कराना चाहिए.
कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जच्चा बच्चा अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट विभाग की विभागध्यक्ष डॉ. रेनू गुप्ता ने बताया के मुताबिक सर्दियों में गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है. यही हाई बीपी आगे चलकर एक्लेम्पसिया का रूप ले लेता है. इस दौरान महिला को अचानक झटके आने लगते हैं. जिससे कई बार गर्भपात के साथ महिला की जान भी चली जाती है.
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेनू गुप्ता के मुताबिक यह समस्या खास तौर पर 18 से 25 वर्ष की उम्र की गर्भवती महिलाओं और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखी जा रही है. पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाएं भी अधिक जोखिम में रहती हैं. इसके अलावा कुपोषण, एनीमिया, कैल्शियम की कमी और पहले से हाई बीपी की समस्या इस बीमारी को गंभीर बना देती है.
अंधविश्वास बन रहा जानलेवा : स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रेनू गुप्ता के अनुसार झटके आने या अचानक तबियत बिगड़ने पर कुछ परिवार आज भी घरेलू नुस्खों, टोना टोटका और ओझा आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं. यह अंधविश्वास कई बार गर्भवती महिला की जान ले लेता है. इसलिए ऐसे किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
