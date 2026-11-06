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शिक्षा का अधिकार; बच्चों और प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, 25.93 करोड़ रुपये खातों में ट्रांसफर, अफसरों की लापरवाही से 5 महीने लटका रहा भुगतान

शिक्षा का अधिकार मद की राशि ट्रांसफर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे गरीब बच्चों के अभिभावकों और स्कूल संचालकों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. दीपावली से ठीक पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों की वित्तीय सहायता और स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 25.93 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है. इस फैसले से शहर के करीब 25 हजार विद्यार्थियों के परिवारों और सैकड़ों स्कूल संचालकों को राहत मिली है.





जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह के अनुसार आरटीई के तहत चयनित 24 हजार 953 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में कॉपी-किताब, ड्रेस, जूते-मोजे और बैग आदि की खरीदारी के लिए प्रति छात्र 5,000 रुपये की दर से कुल 12.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भेजी गई है. साथ ही आरटीई योजना के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देकर नि:शुल्क पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 25 हजार 95 बच्चों के एवज में कुल 13.46 करोड़ रुपये की राशि खातों में ट्रांसफर की गई है.