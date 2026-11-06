शिक्षा का अधिकार; बच्चों और प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, 25.93 करोड़ रुपये खातों में ट्रांसफर, अफसरों की लापरवाही से 5 महीने लटका रहा भुगतान
इससे शहर के करीब 25 हजार विद्यार्थियों के परिवारों और सैकड़ों निजी स्कूल संचालकों को राहत मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:25 AM IST
कानपुर : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे गरीब बच्चों के अभिभावकों और स्कूल संचालकों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. दीपावली से ठीक पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों की वित्तीय सहायता और स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 25.93 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है. इस फैसले से शहर के करीब 25 हजार विद्यार्थियों के परिवारों और सैकड़ों स्कूल संचालकों को राहत मिली है.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह के अनुसार आरटीई के तहत चयनित 24 हजार 953 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में कॉपी-किताब, ड्रेस, जूते-मोजे और बैग आदि की खरीदारी के लिए प्रति छात्र 5,000 रुपये की दर से कुल 12.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भेजी गई है. साथ ही आरटीई योजना के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देकर नि:शुल्क पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 25 हजार 95 बच्चों के एवज में कुल 13.46 करोड़ रुपये की राशि खातों में ट्रांसफर की गई है.
अफसरों की ढिलाई से 5 महीने लटका रहा पैसा : योजना का बजट बेसिक शिक्षा विभाग ने मई के महीने में ही जारी कर दिया था. लेकिन ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से बैंक खातों के सत्यापन की प्रक्रिया बेहद सुस्त गति से की गई. इस प्रशासनिक हीलाहवाली के कारण भुगतान की प्रक्रिया पांच महीने से ज्यादा समय तक लटकी रही. नतीजतन, सत्र की शुरुआत में गरीब अभिभावकों को मजबूरी में अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी खरीदनी पड़ी थी.
अपर मुख्य सचिव की सख्ती के बाद जागा विभाग : भुगतान में हो रही देरी का मुख्य कारण प्रशासनिक सुस्ती थी. 17 अक्टूबर को बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कानपुर के नवीन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की थी. बैठक के दौरान भुगतान की धीमी प्रगति पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था. शासन स्तर से मिली सख्त चेतावनी के बाद बीएसए कार्यालय हरकत में आया और आनन-फानन सत्यापन कराकर भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई.
मामले पर कानपुर स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री कृष्ण कुमार दुबे ने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण स्कूल संचालकों को अपने जायज हक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है. उन्होंने मांग की कि आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही लंबित फीस प्रतिपूर्ति का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल संचालक आरटीई के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी न करे.
बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि यदि किसी अभिभावक या स्कूल संचालक के बैंक खाते में अब तक राशि न पहुंची हो तो वे सबसे पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर पासबुक अपडेट कराएं. यदि राशि फिर भी नहीं आई है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीएसए कार्यालय को लिखित में अवगत कराएं, ताकि तकनीकी या लंबित अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द भुगतान कराया जा सके.
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