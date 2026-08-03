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कानपुर: रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.25 करोड़ की डिजिटल ठगी, पुलिस ने 24 लाख रुपये किए फ्रीज

फेसबुक पर महिला ने मांगी मदद फिर भेजा फर्जी लिंक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कोहना थाना क्षेत्र स्थित तिलक नगर सुखधाम अपार्टमेंट निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऊंचे रिटर्न का लालच देकर साइबर ठगों ने उनसे 1.25 करोड़ रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित बुजुर्ग ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से की. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर सेल के साथ जांच शुरू की. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर कोहना थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल. (Video Credit: ETV Bharat) बुजुर्ग अफसर बने साइबर ठगी का शिकार: साइबर सेल की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को देशभर के लगभग 2,000 से अधिक बैंक खातों में कई लेयर में ट्रांसफर किया गया. पुलिस आयुक्त के अनुसार, ठगी की बड़ी राशि मुख्य रूप से बेंगलुरु, फरीदाबाद, साहिबाबाद और मध्य प्रदेश स्थित छह बड़े खातों में भेजी गई है. उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस टीमों ने तत्परता दिखाते हुए 24 लाख रुपये की राशि फ्रीज करा दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पीड़ित रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि फरवरी में फेसबुक के माध्यम से एक महिला ने बीमारी का हवाला देकर उनसे मदद मांगी थी.