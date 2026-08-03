कानपुर: रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से 1.25 करोड़ की डिजिटल ठगी, पुलिस ने 24 लाख रुपये किए फ्रीज
कानपुर में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर से साइबर ठगों ने 1.25 करोड़ रुपये ठग लिए. पुलिस ने केस दर्ज कर 24 लाख रुपये फ्रीज कराए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:20 PM IST
कानपुर: कोहना थाना क्षेत्र स्थित तिलक नगर सुखधाम अपार्टमेंट निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऊंचे रिटर्न का लालच देकर साइबर ठगों ने उनसे 1.25 करोड़ रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित बुजुर्ग ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से की.
इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर सेल के साथ जांच शुरू की. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर कोहना थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
बुजुर्ग अफसर बने साइबर ठगी का शिकार: साइबर सेल की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को देशभर के लगभग 2,000 से अधिक बैंक खातों में कई लेयर में ट्रांसफर किया गया. पुलिस आयुक्त के अनुसार, ठगी की बड़ी राशि मुख्य रूप से बेंगलुरु, फरीदाबाद, साहिबाबाद और मध्य प्रदेश स्थित छह बड़े खातों में भेजी गई है. उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस टीमों ने तत्परता दिखाते हुए 24 लाख रुपये की राशि फ्रीज करा दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पीड़ित रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि फरवरी में फेसबुक के माध्यम से एक महिला ने बीमारी का हवाला देकर उनसे मदद मांगी थी.
बीमारी की झूठी कहानी से शुरू हुआ ठगी का खेल: महिला ने वॉकिंग स्टिक से चलने का वीडियो दिखाकर सहानुभूति बटोरी, जिस पर उन्होंने पहली बार कुछ रकम भेजी. इसके बाद महिला ने बेहतर मुनाफे का दावा करते हुए उन्हें निवेश के लिए 'WWW.Wieudgcx.cc' नाम का एक वेब लिंक भेजा. पीड़ित ने आगे बताया कि लिंक से जुड़ने के बाद आरोपियों ने उन्हें लुभावने प्लान दिखाए. झांसे में आकर उन्होंने 15 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच 19 किस्तों में कुल 1.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.
मुनाफे का फर्जी आंकड़ा दिखाकर ऐंठी रकम: कंपनी की वेबसाइट पर उनका निवेश बढ़कर 2.50 करोड़ रुपये दिखाई देने लगा. जब उन्होंने अपने पैसे निकालने चाहे, तो ठगों ने निकासी प्रक्रिया के नाम पर उनसे 30-30 लाख रुपये की दो अतिरिक्त किस्तें लीं और बाद में 90 लाख रुपये और जमा करने की मांग रखी. रकम चुकाने के लिए जब पीड़ित अपने दोस्त से 5 लाख रुपये उधार मांगने पहुंचे, तब मामले का खुलासा हुआ. दोस्त को इतनी बड़ी रकम मांगने पर संदेह हुआ, जिसके बाद दोस्त ने पीड़ित के परिजनों से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.
पुलिस ने 24 लाख रुपये कराए गए फ्रीज: परिजनों से बात करने पर पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का आभास हुआ. पीड़ित मर्चेंट नेवी में सेकेंड इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हैं और उनके बच्चे अमेरिका में डॉक्टर व इंजीनियर हैं.
यह भी पढ़ें- महिला पहलवान यौन शोषण केस में 3 साल बाद बृजभूषण बरी; कुश्ती संघ की कुर्सी गंवाने से लेकर जानिए कब-कब क्या हुआ