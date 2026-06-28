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डिजिटल हेल्थकेयर सुरक्षा में बड़ी उपलब्धि, कानपुर के शोधार्थी ने विकसित किया AI मॉडल

कानपुर : डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता अरुण कुमार राय ने एक खास मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया है. अपने रिसर्च प्रोजेक्ट "डिजाइन ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड एनोमली डिटेक्शन स्कीम्स फॉर हेल्थकेयर सिस्टम्स" के तहत उन्होंने एक ऐसी असमान्यता पहचान प्रणाली विकसित की है, जो अस्पतालों और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली किसी भी संदिग्ध या असामान्य गतिविधि को तुरंत पकड़ सकती है.

इस शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग तकनीक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बढ़ाने में क्रांतिकारी साबित हो सकती है. अरुण कुमार द्वारा विकसित किया गया यह एडवांस मॉडल डिजिटल हेल्थकेयर सिस्टम में पैदा होने वाले संभावित जोखिमों, साइबर खतरों और तकनीकी गड़बड़ियों की बेहद तेजी और सटीकता से पहचान कर लेता है. इससे अस्पतालों को किसी भी बड़े नुकसान या सुरक्षा चूक से पहले ही सतर्क होने का मौका मिल जाएगा.

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसका एज एआई डिप्लॉयमेंट पर आधारित होना है. इसका सीधा मतलब यह है कि यह प्रणाली डेटा को किसी दूर स्थित सर्वर पर भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर अस्पताल के कंप्यूटर या डिवाइस पर ही प्रोसेस करती है. इससे न सिर्फ मरीजों का संवेदनशील डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, बल्कि सिस्टम बहुत तेजी से और सुरक्षित तरीके से फैसले लेने में सक्षम बनता है.