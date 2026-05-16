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CSA यूनिवर्सिटी में शोध; 63 दिनों में तैयार होगी फालसे की फसल, जानें वैज्ञानिक तरीका

​कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) के उद्यान विभाग की नर्सरी में फालसे की फसल को लेकर बेहद सफल शोध किया गया है. शोध में खासतौर से पौधों की 'कटिंग' (Pruning) और उनकी शाखाओं की लंबाई पर ध्यान केंद्रित किया गया था. शोध के दौरान फालसे के पौधों की कटिंग करते समय शाखाओं की लंबाई को तीन श्रेणियों 40 सेमी., 45 सेमी. और 50 सेमी. में रखा गया था. जब फसल तैयार हुई तो आश्चर्यजनक और उत्साहजनक नतीजे सामने आए.

जानकारी देते सीएसए विवि के प्रसार निदेशक प्रो. वीके त्रिपाठी. (Video Credit : ETV Bharat)

शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के प्रसार निदेशक प्रो. वीके त्रिपाठी ने बताया कि फसल की कटिंग के दौरान शाखाओं की लंबाई पर सारा जोर दिया गया था. ऐसे में शाखाओं को 40 से.मी., 45 सें.मी. व 50 सेमी, की लेंथ में काटकर छोड़ दिया गया. जब इनमें फ्रूटिंग हुई तो देखा गया 45 सेमी. वाली शाखा पर सबसे अधिक फल मिले. इसी तरह उनमें मिठास अन्य की अपेक्षा अधिक थी. 40 सेमी. व 50 सेमी. वाली शाखा पर फ्रूटिंग कम थी. वहीं, हर साल फसल 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती थी, पर इस साल केवल 63 दिनों में ही अच्छी संख्या में फल आ गए. उन्होंने कहा, पौधों में एक समय पर कटिंग बहुत जरूरी होती है. गुलाब, गेंदा, मीठी नीम, गुड़हल में जब हम कटिंग करते हैं तो जो नई शाखाएं निकलती हैं उनमें फूल व फल अधिक आने की संभावना रहती है.