CSA यूनिवर्सिटी में शोध; 63 दिनों में तैयार होगी फालसे की फसल, जानें वैज्ञानिक तरीका
पिछले साल में 75 दिनों में फसल पककर तैयार होती थी. अब 40 और 50 सेमी. वाली शाखा पर आने लगेंगे मीठे फल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 9:10 AM IST
कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए विवि) के उद्यान विभाग की नर्सरी में फालसे की फसल को लेकर बेहद सफल शोध किया गया है. शोध में खासतौर से पौधों की 'कटिंग' (Pruning) और उनकी शाखाओं की लंबाई पर ध्यान केंद्रित किया गया था. शोध के दौरान फालसे के पौधों की कटिंग करते समय शाखाओं की लंबाई को तीन श्रेणियों 40 सेमी., 45 सेमी. और 50 सेमी. में रखा गया था. जब फसल तैयार हुई तो आश्चर्यजनक और उत्साहजनक नतीजे सामने आए.
शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के प्रसार निदेशक प्रो. वीके त्रिपाठी ने बताया कि फसल की कटिंग के दौरान शाखाओं की लंबाई पर सारा जोर दिया गया था. ऐसे में शाखाओं को 40 से.मी., 45 सें.मी. व 50 सेमी, की लेंथ में काटकर छोड़ दिया गया. जब इनमें फ्रूटिंग हुई तो देखा गया 45 सेमी. वाली शाखा पर सबसे अधिक फल मिले. इसी तरह उनमें मिठास अन्य की अपेक्षा अधिक थी. 40 सेमी. व 50 सेमी. वाली शाखा पर फ्रूटिंग कम थी. वहीं, हर साल फसल 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती थी, पर इस साल केवल 63 दिनों में ही अच्छी संख्या में फल आ गए. उन्होंने कहा, पौधों में एक समय पर कटिंग बहुत जरूरी होती है. गुलाब, गेंदा, मीठी नीम, गुड़हल में जब हम कटिंग करते हैं तो जो नई शाखाएं निकलती हैं उनमें फूल व फल अधिक आने की संभावना रहती है.
इथरेल का छिड़काव करें, बंपर पैदावार होगी : सीएसए विवि में प्रसार निदेशक प्रो. वीके त्रिपाठी ने कहा, फालसे की फसल में अगर आपको अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो इसके लिए किसानों को इसमें इथरेल 1000 पीपीएम का छिड़काव करना चाहिए. बोले, फालसे का पौधा आमजन अपने घरों के बगीचों, कार्यालयों में भी लगा सकते हैं. इस पौधे को सीएसए विवि की नर्सरी से भी ले सकते हैं. यह विटामिन सी से भरपूर फल होता है, जो सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है. गर्मियां शुरू होते ही, बाजारों में फालसा पहुंच जाता है. फालसे का सेवन पेट के लिए भी बहुत असरदार होता है.
यह भी पढ़ें : CSA Kanpur में विकसित हुईं टमाटर की दो नई प्रजातियां, कम लागत में होगा भरपूर उत्पादन
यह भी पढ़ें : आलू-सरसों के बाद खेतों को खाली न छोड़ें किसान; मूंगफली की नई किस्म 'अवतार' से मुनाफा