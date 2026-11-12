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कानपुर: मंदिर में शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव; विरोध करने पर कैंची से की गर्दन पर वार, आरोपी गिरफ्तार

धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर दरिंदगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से एक दिल दहला देने वाला और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक पर मंदिर में शादी करने के बाद पांच साल तक युवती को अपने साथ रखने और उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है. जब पीड़िता ने इस बात का कड़ा विरोध किया और आरोपी की दूसरी शादी की बात सामने आई, तो उसने बेरहमी से कैंची से उसकी गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलबाजार पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा है.

नोएडा में प्रताड़ित किया, कानपुर लाकर धोखा दिया: रावतपुर के राधा बिहार की रहने वाली पीड़िता रूबी कश्यप ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले सुजातगंज के रहने वाले मोहम्मद कलीम ने मंदिर में उससे शादी की थी. शादी के तुरंत बाद आरोपी उसे अपने साथ नोएडा लेकर चला गया. यहां कुछ समय बीतने के बाद वह उसके साथ मारपीट करने लगा और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. सितंबर 2026 में पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद आरोपी कलीम ने उसे निकाह करने और कानपुर में अपने माता-पिता के साथ रखने का झूठा भरोसा देकर नोएडा से वापस यहां बुला लिया. लेकिन जब वह कानपुर पहुंची, तो उसे पता चला कि कलीम किसी दूसरी युवती से शादी करने की पूरी तैयारी कर रहा है.