कानपुर: मंदिर में शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव; विरोध करने पर कैंची से की गर्दन पर वार, आरोपी गिरफ्तार
शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर कैंची से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:09 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से एक दिल दहला देने वाला और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक पर मंदिर में शादी करने के बाद पांच साल तक युवती को अपने साथ रखने और उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है. जब पीड़िता ने इस बात का कड़ा विरोध किया और आरोपी की दूसरी शादी की बात सामने आई, तो उसने बेरहमी से कैंची से उसकी गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलबाजार पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा है.
नोएडा में प्रताड़ित किया, कानपुर लाकर धोखा दिया: रावतपुर के राधा बिहार की रहने वाली पीड़िता रूबी कश्यप ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले सुजातगंज के रहने वाले मोहम्मद कलीम ने मंदिर में उससे शादी की थी. शादी के तुरंत बाद आरोपी उसे अपने साथ नोएडा लेकर चला गया. यहां कुछ समय बीतने के बाद वह उसके साथ मारपीट करने लगा और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. सितंबर 2026 में पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद आरोपी कलीम ने उसे निकाह करने और कानपुर में अपने माता-पिता के साथ रखने का झूठा भरोसा देकर नोएडा से वापस यहां बुला लिया. लेकिन जब वह कानपुर पहुंची, तो उसे पता चला कि कलीम किसी दूसरी युवती से शादी करने की पूरी तैयारी कर रहा है.
कैंची से गर्दन पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार: जब पीड़िता ने इस धोखे और दूसरी शादी का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी और उसके परिजनों ने उस पर फिर से जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना शुरू कर दिया. धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार करने पर आरोपी कलीम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जान से मारने की नीयत से कैंची उठाकर सीधे रूबी की गर्दन पर खतरनाक वार कर दिया. इस खौफनाक हमले से पीड़िता बुरी तरह सहम गई और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार रेलबाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई.
पुलिस ने सीओडी पुल के पास से दबोचा, भेजा न्यायिक हिरासत में: कार्यवाहक थाना प्रभारी आशीष चौबे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद पुलिस टीम लगातार आरोपी की सुरागकशी में लगी हुई थी और गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे मुखबिर की सटीक सूचना पर आरोपी मोहम्मद कलीम को सीओडी पुल के पास से घेरकर धर दबोचा गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह भागकर वापस नोएडा जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से उसे विधिक कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया गया है.
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