शर्मनाक; चाचा ने किया नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का प्रयास, शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों को देख भागा आरोपी

शर्मनाक; चाचा ने किया नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का प्रयास, शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों को देख भागा आरोपी
कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र की सनसनीखेज वारदात. पिता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को तलाश रही पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:17 AM IST
कानपुर : घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने रिश्ते की 15 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म का प्रयास किया. किशोरी की चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों को देख आरोपी मौके से भाग निकला. पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
कार्यवाहक थाना प्रभारी खुर्शीद ने बताया कि नाबालिग के पिता की तहरीर के अनुसार पत्नी के न होने के कारण 15 वर्ष की बेटी घर में अकेली रहती है. बेटी बीते शनिवार को घर के सामने रहने वाले रिश्ते के चाचा जाकिर हुसैन के पास कुछ सामान मांगने गई थी. आरोपी ने बदनीयती के तहत नाबालिग को झांसा देकर घर के पीछे वाले कमरे में भेज दिया. नाबालिग के कमरे में जाते ही आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी.
नाबालिग के पिता के मुताबिक किशोरी के विरोध करने और शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग घर के बाहर एकत्रित होने लगे तो मौका पाकर जाकिर हुसैन नाबालिग को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया. दुस्साहसिक घटना के बाद से आरोपी का भतीजा उन्हें लगातार डरा-धमका रहा है. नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी जाकिर हुसैन की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. भतीजे की भूमिका की भी जांच की जा रही है.