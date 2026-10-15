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दीपावली पर कानपुर को 500 चमाचम सड़कों का तोहफा, मानसून में जर्जर हो गए थे रोड

कानपुर में दीपावली से पहले क्षतिग्रस्त सड़कों पर कार्य जोरों पर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: मानसून सीजन के दौरान कानपुर की सड़कें बारिश-जलभराव से लबालब थी. कई सड़कें बुरी तरह से टूट गईं और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे. प्रदेश से लेकर देश भर में जब नगर निगम अफसरों की जमकर किरकिरी हुई तो उसके बाद आनन-फानन में सभी सड़कों को बनाने का फैसला किया गया.

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य वीआईपी ने जब कानपुर का मानसून के दिनों में दौरा किया था, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था- यहां तो पता नहीं लगता सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क.

कानपुर सड़क (Video Credit; ETV Bharat) इसके बाद जब सभी जोन से जोनल अफसरों ने सड़कों की सूची नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को सौंपी तो इनकी संख्या 500 तक निकली. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का कहना था कि इन सभी सड़कों को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है. कई सड़कें ऐसी भी हैं, जिनमें केवल पैचवर्क का काम होना है. अब सभी अधीनस्थ अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वह दिन-रात सड़कों को दुरुस्त करने के लिए काम शुरू कर दें. रोज एक जोन में चेकिंग: सड़कों के निर्माण में लापरवाही रोकने के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय पिछले एक हफ्ते से लगातार देर रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं. दोनों अधिकारी अपनी टीम के साथ रोज अलग-अलग ज़ोन में जाकर सड़कों की गुणवत्ता जांच रहे हैं. नगर आयुक्त ने बताया कि कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत चिन्हित सड़कों पर भी काम तेज़ कर दिया गया है और अक्टूबर के अंत तक कई प्रमुख सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) बारिश के चलते इन इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त: बारिश के चलते शहर में शास्त्री नगर, पांडु नगर, रायपुरवा, सेंट्रल पार्क चौराहा, गोविंद नगर, कल्याणपुर, अफीमकोठी चौराहा, सिविल लाइंस, काकादेव, विकास नगर, नवाबगंज, परेड, किदवई नगर, नौबस्ता, बर्रा, जूही, दबौली, श्याम नगर, स्वरूप नगर समेत शहर के कई स्थाानों पर सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थीं. अब सभी 6 जोंस में तेज गति के साथ निर्माण कार्य जारी है.