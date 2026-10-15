दीपावली पर कानपुर को 500 चमाचम सड़कों का तोहफा, मानसून में जर्जर हो गए थे रोड

दीपावली पर कानपुर को 500 चमाचम सड़कों का तोहफा, मानसून में जर्जर हो गए थे रोड
मानसून सीजन में बारिश से क्षतिग्रस्त और जर्जर हुईं सभी सड़कों की दोबारा मरम्मत, पैचवर्क के लिए फील्ड पर रात-दिन एक कर रहें अफसर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:24 PM IST
कानपुर: मानसून सीजन के दौरान कानपुर की सड़कें बारिश-जलभराव से लबालब थी. कई सड़कें बुरी तरह से टूट गईं और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे. प्रदेश से लेकर देश भर में जब नगर निगम अफसरों की जमकर किरकिरी हुई तो उसके बाद आनन-फानन में सभी सड़कों को बनाने का फैसला किया गया.
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य वीआईपी ने जब कानपुर का मानसून के दिनों में दौरा किया था, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था- यहां तो पता नहीं लगता सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क.
इसके बाद जब सभी जोन से जोनल अफसरों ने सड़कों की सूची नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को सौंपी तो इनकी संख्या 500 तक निकली. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का कहना था कि इन सभी सड़कों को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है. कई सड़कें ऐसी भी हैं, जिनमें केवल पैचवर्क का काम होना है. अब सभी अधीनस्थ अफसरों को निर्देशित किया गया है कि वह दिन-रात सड़कों को दुरुस्त करने के लिए काम शुरू कर दें.
रोज एक जोन में चेकिंग: सड़कों के निर्माण में लापरवाही रोकने के लिए डीएम महेंद्र सिंह तंवर और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय पिछले एक हफ्ते से लगातार देर रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं. दोनों अधिकारी अपनी टीम के साथ रोज अलग-अलग ज़ोन में जाकर सड़कों की गुणवत्ता जांच रहे हैं. नगर आयुक्त ने बताया कि कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत चिन्हित सड़कों पर भी काम तेज़ कर दिया गया है और अक्टूबर के अंत तक कई प्रमुख सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी.
बारिश के चलते इन इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त: बारिश के चलते शहर में शास्त्री नगर, पांडु नगर, रायपुरवा, सेंट्रल पार्क चौराहा, गोविंद नगर, कल्याणपुर, अफीमकोठी चौराहा, सिविल लाइंस, काकादेव, विकास नगर, नवाबगंज, परेड, किदवई नगर, नौबस्ता, बर्रा, जूही, दबौली, श्याम नगर, स्वरूप नगर समेत शहर के कई स्थाानों पर सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थीं. अब सभी 6 जोंस में तेज गति के साथ निर्माण कार्य जारी है.
अफसर-सांसद ने फील्ड पर, परखी हकीकत: सड़कों की समस्याओं को लेकर सांसद के पास अपनी शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे थे. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने भी नगर निगम अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी. फिर जब नगर निगम अफसरों ने काम शुरू कराया, तो सांसद ने खुद रात में फील्ड पर उतरकर कई सड़कों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, हर हाल में दीपावली तक शहर की अधिकतर सड़कें पूरी तरह से चमाचम दिखने लगेंगी.
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया, सीएम ग्रिड योजना के तहत जहां सड़क बनाई जा रही हैं, उनमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होगा. सड़कों पर वाहनें फर्राटा भरेगीं. वहीं, सड़क के सेंटर में लगे पेड़-पौधे उनके मन को सुकून देगी.
कानपुर में यहां बन रहीं सीएम ग्रिड वाली सड़क-
- जोन-6 में बगिया क्रासिंग से लेकर केसा कार्यालय तक
- जोन-1 में घंटाघर चौराहा से परेड चौराहा होते हुए ग्रीनपार्क तक
- बर्रा बाईपास कर्रही रोड से रामबाग तिराहा होते हुए, हमीरपुर मुख्य मार्ग तक
- जोन-2 के अंतर्गत एनएच-19 से राजाराम चौराहा होते हुए, नमक फैक्ट्री चौराहा के सामने से हमीरपुर रोड तक
- जोन-3 के अंतर्गत बाबा कुटी चौराहा से सोटे वाला बाबा होते हुए, अलंकार गेस्ट हाउस तक
- जोन-2 के अंतर्गत लाल बंग्ला रोड से वीआईपी रोड तक, पैसिफिक लॉन होते हुए जेके फर्स्ट चौराहा तक
- स्वरूप नगर मटका तिराहा से कमिश्नर आवास चौराहा से कंपनी बाग चौराहा तक समेकित विकास कार्य
- दीप सिनेमा तिराहा से सोटे वाला बाबा मंदिर वाया एच ब्लॉक तक समेकित विकास कार्य
- नौबस्ता बंबा से कर्रही रोड तक
- गुरुदेव सिनेमा चौराहा से चिड़ियाघर चौराहा तक
इन प्रमुख स्थानों पर भी बन रहीं नई सड़कें: शास्त्री नगर, रावतपुर, पांडु नगर, कल्याणपुर, विजय नगर, आवास विकास, गुमटी नंबर 5, कोकाकोला चौराहा, मरियमपुर चौराहा, लाजपत नगर, किदवई नगर, लालबंग्ला, श्याम नगर, पीरोड, परेड, मूलगंज चौराहा, आवास विकास, सिविल लाइंस, गोविंद नगर, बर्रा, गुजैनी, फजलगंज, पनकी, अर्मापुर आदि.
ये भी पढ़ें- अब खुद अपनी परेशानी बताएंगी सड़कें! मेरठ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तैयार किया अनोखा 'बोलती सड़क' मॉडल