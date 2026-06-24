कानपुर में जर्मन भाषा एक्सपर्ट पारुल मिश्रा ने किया सुसाइड, मां की मौत के बाद से डिप्रेशन में थी
कानपुर के रावतपुर (शारदा नगर) में रेल पार्ट्स फैक्ट्री में कार्यरत 25 वर्षीय पारुल मिश्रा ने आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 9:57 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित रावतपुर के शारदा नगर इंद्रपुरी इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय युवती पारुल मिश्रा ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. हृदयविदारक घटना की लिखित सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस को गहन जांच-पड़ताल के दौरान मृतका के कमरे से अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इस सुसाइड नोट में लिखा है कि "I am committing suicide of my own free will" यानी मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूं.
मां की मौत के बाद से थी डिप्रेशन में: स्थानीय पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवती अपनी मां की असमय मौत के बाद से ही लगातार गहरे डिप्रेशन में चल रही थी. पारुल के पिता और पेशे से अधिवक्ता नारायण मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर शाम वह नीचे अपने कमरे में आराम कर रहे थे. इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी के बेटे मंगलम ने अचानक दौड़ते हुए आकर बताया कि मौसी ने सुसाइड कर लिया है. नारायण मिश्रा बदहवास हालत में तुरंत ऊपर मंजिल पर पहुंचे, लेकिन पारुल ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक कर रखा था.
दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंचे पिता: उन्होंने बिना वक्त गंवाए लोहे की भारी रॉड से दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन जब तक दरवाजा टूटा, तब तक पारुल की सांसें थम चुकी थीं और उसकी मौत हो गई थी. इसके तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय रावतपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी. पिता नारायण मिश्रा ने पुलिस को यह भी बताया कि पिछले साल 22 अगस्त 2025 को पारुल की मां सुधा की मौत हो गई थी. इसके बाद से ही पारुल काफी गुमसुम रहने लगी थी और परिवार से भी कम बात करती थी.
जर्मन भाषा की एक्सपर्ट थी पारुल: दुख से उबरने के लिए उसका एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक से नियमित रूप से इलाज और काउंसलिंग भी चल रही थी. उन्होंने बताया कि पारुल कानपुर देहात के रनियां औद्योगिक क्षेत्र में एक रेल पार्ट्स बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री में सम्मानजनक नौकरी करती थी. वह पढ़ाई में भी बेहद होनहार थी और उसने बकायदा जर्मन भाषा का भी एडवांस प्रशिक्षण सीखा था. पारुल का बड़ा भाई विप्लव वर्तमान में मुंबई में बतौर चीफ इंजीनियर कार्यरत है.
चार लाइनों का मिला सुसाइड नोट: वहीं उसकी बड़ी बहन सुष्मिता उन्नाव जिले में एक शिक्षिका हैं और उनका बेटा मंगलम अपने नाना नारायण मिश्रा के साथ ही कानपुर में रहता था. पुलिस को पारुल के कमरे की तलाशी के दौरान चार लाइनों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें साफ तौर पर किसी को परेशान न करने और अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है. रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश ने बताया कि मां की अचानक हुई मौत के बाद से ही युवती गहरे मानसिक अवसाद में थी. पुलिस के अनुसार इसी अवसाद के चलते उसके द्वारा यह खौफनाक कदम उठाने की बात प्राथमिक जांच में पूरी तरह सामने आई है.
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