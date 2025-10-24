ETV Bharat / state

राशन वितरण का सर्वर डाउन! 2जी सिम और 4जी डाटा से ई-पाॅश मशीनों की हालत खराब, कार्डधारक परेशान

कानपुर में राशन वितरण. प्रतीकात्मक ( Photo Credit : ETV Bharat )