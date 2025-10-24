राशन वितरण का सर्वर डाउन! 2जी सिम और 4जी डाटा से ई-पाॅश मशीनों की हालत खराब, कार्डधारक परेशान
ईटीवी भारत ने जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार से राशन वितरण प्रणाली में सुधार के बाबत विस्तृत बातचीत की.
कानपुर : देशभर में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में राशन वितरण में ई-पॉश मशीनों का सहारा लिया जा रहा है. हालांकि भारत में 5G नेटवर्क पहुंचने के बावजूद राशन दुकानों की ई-पॉश मशीन में 2जी सिम और 4जी डाटा ही मिल रहा है. ऐसे में खाद्यान्न वितरण में काफी समस्या आ रही है. पेश है ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...
सवाल : 5G नेटवर्क आने के बाद आखिर क्यों 2G सिम पर राशन दिया जा रहा है?
जवाब : जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जब महीने का खाद्यान्न वितरण शुरू होता है तो प्रदेशभर के सभी कोटेदार उनकी दुकानों से जुड़े कार्डधारकों को राशन देना शुरू कर देते हैं. इससे कहीं न कहीं ई-पॉश मशीन का सर्वर प्रभावित होता है. नेटवर्क को लेकर जो समस्या है तो उसके लिए मशीन में दो सिम हैं, नेटवर्क की दिक्कत वैसे तो होनी नहीं चाहिए. यह समस्या सर्वर की वजह से हो सकती है. क्योंकि कार्डधारकों का लोड एक साथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है. समस्या के समाधान के बाबत कंपनी से बात कर जल्द ही हल निकाला जाएगा.
सवाल : क्या आने वाले समय में ई-पॉश मशीन को 5G सिम से कनेक्ट किया जाएगा?
जवाब : यह पॉलिसी मेटर है, लेकिन समस्या गंभीर है. इस विषय को लेकर ओएसिस (oasys) कंपनी से बात करेंगे. इसका जल्द से जल्द निस्तारण भी करेंगे. सरकार की मंशा भी यही है कि पात्रता की श्रेणी वाले राशन कार्डधारकों को किसी तरीके की समस्या न होने पाए. बुजुर्गों, चलने-फिरनें में असहाय लोगों के लिए कोटेदारों को सख्त हिदायत दी गई.
सवाल : कई जगहों पर कोटेदार ई-पॉश मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करके राशन वितरण कर रहे हैं?
जवाब : कई बार जब ई पाॅश मशीन में नेटवर्क की समस्या होती है तो कोटेदार मशीन को हॉटस्पॉट के जरिए जोड़कर राशन का वितरण करते हैं. यह काफी ज्यादा गंभीर समस्या है. हम जल्दी इस विषय में कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे और इसका जमीनी स्तर पर निस्तारण भी होगा.
कोटेदार नसीम अहमद ने बताया कि हर महीने खाद्यान्न बांटने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जैसे ही खाद्यान्न की तारीख आती है तो पहले दिन से ही कार्डधारकों की लंबी-लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती हैं. ऐसे में जब ई-पॉश मशीन का सर्वर दिक्कत करता है तो या तो हमें मशीन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके लोगों को खाद्यान्न देना पड़ता है या फिर उन्हें सर्वर आने तक इंतजार करना पड़ता है. मशीन में सबसे ज्यादा दिक्कत नेटवर्क की हो रही है. अगर इसका हल निकाल लिया जाए तो हम समय रहते ही कार्डधारकों को राशन बांट पाएगा.
मशीन में लगा सिम अपडेट हो तो मिले समस्या से निजात
कार्डधारक मयंक शुक्ला ने बताया कि वह करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करके खाद्यान्न लेने के लिए कोटेदार के पास पहुंचे हैं. अब ऐसे में जब नेटवर्क की वजह से मशीन में सर्वर की दिक्कत हो रही और उनका अंगूठा नहीं लग पा रहा है तो काफी ज्यादा परेशानी होती है. कई घंटे से इंतजार करना पड़ता है. आधुनिकीकरण के समय में ई-पॉश मशीन की टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं की जा रहा. ई-पॉश मशीन को 5G नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहिए.
