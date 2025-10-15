ETV Bharat / state

ग्रीनपार्क में रणजी मुकाबला; आंध्र प्रदेश की टीम ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला

ग्रीनपार्क में रिंगिंग बेल बजाकर यूपीसीए सचिव ने की शुरुआत. जीत के इरादे से उतरेगी उत्तर प्रदेश की टीम.

रणजी मुकाबले के लिए ग्रीनपार्क तैयार.
रणजी मुकाबले के लिए ग्रीनपार्क तैयार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 10:35 AM IST

कानपुर: कुछ दिनों पहले करीब 20 हजार क्रिकेट प्रेमियों ने कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में इंडिया-ए व आस्ट्रेलिया-ए का फाइनल मुकाबला देखा था. बुधवार से रणजी ट्राफी का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है. आंध्र प्रदेश की टीम ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया है. इसके पहले मंगलवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मंगलवार को मैदान पर जमकर पसीना बहाया.

क्रिकेट फैंस क्रिकेटर रिंकू सिंह की बैटिंग का जलवा देखने को उत्साहित हैं. टीम में रिंकू सिंह के अलावा टीम के कप्तान करन शर्मा, प्रियम गर्ग, आर्यन जुयाल, कुनाल और विप्रराज समेत अन्य खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे. वहीं, घरेलू मैदान पर जीत के इरादे से उतरने के लिए उत्तर प्रदेश टीम के सभी खिलाड़ियों ने कड़ी तैयारी की है.


रिंगिंग बेल बजाकर मैच शुरू होगा: ग्रीनपार्क स्टेडियम में बुधवार को रणजी ट्राफी के पहले मुकाबले की शुरुआत उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के सचिव अरविंद श्रीवास्तव रिंगिंग बेल बजाकर शुभारंभ कर दिया है. इससे पहले इंडिया ए व आस्ट्रेलिया ए के बीच जब मैच खेला गया था तो रिंगिंग बेल बजाकर ही शुरुआत की गई थी. यूपीसीए पदाधिकारियों का दावा है कि मैच को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.


पहले सत्र में तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद: ग्रीनपार्क स्टेडियम के पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने बताया कि पिच नंबर चार पर उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश की टीमों के बीच मैच खेला जाएगा. पिच नंबर चार पर होने वाले मुकाबले के पहले सत्र में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. इस लिहाज से टॉस बहुत अहम होगा. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को गेंदबाज चुनौती दे सकते हैं.

