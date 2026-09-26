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कानपुर में बारिश का कहर; बम्बा की खांधी कटने से इटर्रा गांव में घुसा पानी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

कानपुर : मूसलाधार बारिश के चलते घाटमपुर के इटर्रा गांव के पास बंबा की खांधी कट गई. खांधी टूटते ही बंबा का तेज बहाव गांव की ओर मुड़ गया. जिससे गांव में पानी भरने लगा ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बोरी, मिट्टी आदि की मदद से किसी तरह पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया. साथ ही प्रशासन को सूचना दी. इस घटना के बाद ग्रामीण अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हैं.

म्बा की खांधी कटने से इटर्रा गांव में घुसा पानी (Video Credit : ETV Bharat)



ग्रामीणों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण बंबा में पानी का ओवरफ्लो और दबाव काफी बढ़ गया था. अचानक बंबा की खांधी कट गई और पानी का जोरदार बहाव गांव की तरफ आने लगा. गांव में पानी घुसने से अफरातफरी का माहौल है. बोरी और मिट्टी को लगाकर खांधी से पानी का बहाव रोकने का प्रयास किया गया है. हालांकि यह रोक अस्थाई है, कभी भी खांधी फिर टूट सकती है.