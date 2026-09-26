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कानपुर में बारिश का कहर; बम्बा की खांधी कटने से इटर्रा गांव में घुसा पानी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

घाटमपुर के इटर्रा गांव के पास बंबा में पानी के ओवरफ्लो और दबाव के कारण खांधी कट गई थी.

इटर्रा गांव में भरा पानी.
इटर्रा गांव में भरा पानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 1:33 PM IST

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कानपुर : मूसलाधार बारिश के चलते घाटमपुर के इटर्रा गांव के पास बंबा की खांधी कट गई. खांधी टूटते ही बंबा का तेज बहाव गांव की ओर मुड़ गया. जिससे गांव में पानी भरने लगा ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बोरी, मिट्टी आदि की मदद से किसी तरह पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया. साथ ही प्रशासन को सूचना दी. इस घटना के बाद ग्रामीण अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर हैं.

म्बा की खांधी कटने से इटर्रा गांव में घुसा पानी (Video Credit : ETV Bharat)


ग्रामीणों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण बंबा में पानी का ओवरफ्लो और दबाव काफी बढ़ गया था. अचानक बंबा की खांधी कट गई और पानी का जोरदार बहाव गांव की तरफ आने लगा. गांव में पानी घुसने से अफरातफरी का माहौल है. बोरी और मिट्टी को लगाकर खांधी से पानी का बहाव रोकने का प्रयास किया गया है. हालांकि यह रोक अस्थाई है, कभी भी खांधी फिर टूट सकती है.

प्रभावित ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक प्रशासन या सिंचाई विभाग की तरफ से कोई ठोस राहत कार्य शुरू नहीं किया गया. सिंचाई विभाग के महेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही विभागीय टीम को अलर्ट कर दिया गया है. संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) और कर्मचारियों की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है. जल्द से जल्द पानी के बहाव को बंद कराया जाएगा.

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