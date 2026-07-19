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मानसूनी बारिश में सब्जियों की कीमतों ने लगाई छलांग, जानें कानपुर सब्जी मंडी का भाव

मंडी के थोक व्यापारियों और विक्रेताओं का कहना है कि मानसून की शुरुआती बारिश ने खेतों और तटीय इलाकों में जलभराव की स्थिति है. बारिश के कारण सब्जियां खेतों में सड़ने लगी हैं. जिसके चलते मंडियों में आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. वर्तमान में करेला, परवल, भिंडी और लहसुन जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दाम में रिकॉर्ड उछाल आया है. आलम यह है कि 40 रुपये प्रति किलो से कम में कोई भी हरी सब्जी मिलना मुश्किल हो गया है.

कानपुर : मानसून के सक्रिय होते ही मंडियों में महंगाई का असर साफ दिखाई देने लगा है. कानपुर की चकरपुर मंडी में हरी सब्जियों की आवक में भारी गिरावट के कारण खुदरा बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं. पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम दोगुने से तीन गुने तक बढ़ गए हैं. जिससे आम आदमी की थाली का स्वाद बिगड़ने के साथ ही रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है.





चकरपुर मंडी के अध्यक्ष सौरभ पांडे ने बताया कि बारिश के कारण किसानों को खेतों से हरी सब्जियां तोड़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खेतों में अत्यधिक पानी भरने के कारण काफी सब्जियां खराब होकर सड़ने लगी हैं. जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ा है. इसके अलावा प्रतिकूल मौसम के कारण मंडियों तक परिवहन व्यवस्था भी बाधित है. जिसकी वजह से सब्जी मंडी तक दूसरे या तीसरे दिन पहुंच पा रही हैं. मंडी में आवक कम होने और मांग अधिक होने के कारण ही कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है.





सब्जी मंडी पहुंचे ग्राहक विजय कुमार कश्यप ने बताया कि जो सब्जी पहले 10 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से उपलब्ध थी, वह अब 20 रुपये तक पहुंच गई है. मंडी में बहुत कम मात्रा में जरूरी सब्जियां मिल पा रही हैं. पवन शुक्ला ने कहा कि पहले जो सब्जी 15 से 20 रुपये के भाव पर मिलती थी, आज उसके लिए दोगुने पैसे चुकाने पड़ रहे हैं.





सब्जी विक्रेताओं के अनुसार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है. खाद वितरण में जटिल कागजी प्रक्रियाओं के कारण बटाईदार और छोटे किसान परेशान हैं. जिससे खेती की उत्पादकता घट गई है. ऐसे में किसान से माल काफी ऊंचे दाम पर मिल रहा है. जिसके कारण उन्हें मजबूरन महंगी दर पर सब्जी बेचनी पड़ रही है.

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