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UPI पर MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन; व्यापारियों ने ढोल-नगाड़े और डमरू बजाकर जताया विरोध

MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : यूपीआई से लेनदेन पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR शुल्क और उस पर 18% जीएसटी लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. गांधी जयंती के मौके पर भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने राज्यभर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया. कानपुर की प्रसिद्ध सागर मार्केट कैनाल रोड के बाहर व्यापारियों ने दुकानों से यूपीआई क्यूआर कोड हटाकर और उन पर काला कपड़ा डालकर विरोध दर्ज कराया. हाथों में तख्तियां लेकर और ढोल-नगाड़े व डमरू बजाकर व्यापारियों ने ‘व्यापारियों की आवाज सुनो सत्याग्रह’ के तहत जमकर नारेबाजी की.

