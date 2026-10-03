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UPI पर MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन; व्यापारियों ने ढोल-नगाड़े और डमरू बजाकर जताया विरोध

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने गांधी जयंती पर राज्यभर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया.

MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन
MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 11:29 AM IST

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कानपुर : यूपीआई से लेनदेन पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR शुल्क और उस पर 18% जीएसटी लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. गांधी जयंती के मौके पर भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने राज्यभर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया. कानपुर की प्रसिद्ध सागर मार्केट कैनाल रोड के बाहर व्यापारियों ने दुकानों से यूपीआई क्यूआर कोड हटाकर और उन पर काला कपड़ा डालकर विरोध दर्ज कराया. हाथों में तख्तियां लेकर और ढोल-नगाड़े व डमरू बजाकर व्यापारियों ने ‘व्यापारियों की आवाज सुनो सत्याग्रह’ के तहत जमकर नारेबाजी की.

UPI पर MDR चार्ज के विरोध में कानपुर के व्यापारी. (Video Credit : ETV Bharat)


व्यापारियों का कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की तैयारी है. इससे प्रभावी शुल्क बढ़कर 0.472 प्रतिशत लगभग आधा प्रतिशत हो जाएगा. जो छोटे और गैर-पंजीकृत व्यापारी हैं, उन्हें इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. ऐसे में डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना व्यापारियों के लिए सीधे तौर पर नुकसान का सौदा साबित होगा.

कानपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन.
कानपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि आज मोबाइल बाजार हो या अन्य होलसेल-रिटेल व्यापार, मार्जिन महज 1 से 2 फीसदी का ही बचा है. ऐसे में अगर आधा परसेंट शुल्क डिजिटल पेमेंट में ही कट जाएगा तो व्यापारी अपनी लागत कैसे निकालेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कैशलेस भुगतान से सरकार के नोट छपाई का हजारों करोड़ रुपये का खर्च बच रहा है तो उसी बचत से डिजिटल नेटवर्क की व्यवस्था क्यों नहीं चलाई जा रही. व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालना किसी भी तरह से जायज नहीं है.


व्यापारियों ने चेताया कि दीपावली और त्योहारी सीजन में व्यापार में तेजी रहती है. अगर यूपीआई महंगा होगा तो व्यापारी और ग्राहक दोनों ही डिजिटल भुगतान से दूरी बनाकर फिर से नकद लेनदेन की तरफ लौटने पर मजबूर होंगे. संगठन के पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, उनका यह सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

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