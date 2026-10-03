UPI पर MDR चार्ज के विरोध में प्रदर्शन; व्यापारियों ने ढोल-नगाड़े और डमरू बजाकर जताया विरोध
भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने गांधी जयंती पर राज्यभर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 11:29 AM IST
कानपुर : यूपीआई से लेनदेन पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR शुल्क और उस पर 18% जीएसटी लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. गांधी जयंती के मौके पर भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने राज्यभर में ‘नो यूपीआई डे’ मनाया. कानपुर की प्रसिद्ध सागर मार्केट कैनाल रोड के बाहर व्यापारियों ने दुकानों से यूपीआई क्यूआर कोड हटाकर और उन पर काला कपड़ा डालकर विरोध दर्ज कराया. हाथों में तख्तियां लेकर और ढोल-नगाड़े व डमरू बजाकर व्यापारियों ने ‘व्यापारियों की आवाज सुनो सत्याग्रह’ के तहत जमकर नारेबाजी की.
व्यापारियों का कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की तैयारी है. इससे प्रभावी शुल्क बढ़कर 0.472 प्रतिशत लगभग आधा प्रतिशत हो जाएगा. जो छोटे और गैर-पंजीकृत व्यापारी हैं, उन्हें इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. ऐसे में डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना व्यापारियों के लिए सीधे तौर पर नुकसान का सौदा साबित होगा.
व्यापारियों ने चेताया कि दीपावली और त्योहारी सीजन में व्यापार में तेजी रहती है. अगर यूपीआई महंगा होगा तो व्यापारी और ग्राहक दोनों ही डिजिटल भुगतान से दूरी बनाकर फिर से नकद लेनदेन की तरफ लौटने पर मजबूर होंगे. संगठन के पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, उनका यह सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
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