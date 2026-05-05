ETV Bharat / state

रामा यूनिवर्सिटी के विरोध में Protest; छात्रों ने अनुच्छेद 19 की निकाली अस्थि कलश यात्रा, सौंपा ज्ञापन

कानपुर : रामा यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुई कथित दमनकारी कार्रवाई और फर्जी मुकदमों के खिलाफ छात्रसंघ बहाली मोर्चा ने सोमवार को प्रदर्शन किया. छात्र नेताओं ने अनुच्छेद 19 की अस्थि कलश यात्रा निकालकर कमिश्नर ऑफिस पर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान छात्र नेता अभिजीत राय ने हाथों में जंजीरें बांधकर अभिव्यक्ति की आजादी को बेड़ियों में जकड़ने का प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया.



प्रदर्शन के दौरान अभिजीत राय ने अपने आपको जंजीरों में बांधकर अभिव्यक्ति की आजादी को जकड़ने का संदेश देने की कोशिश की. छात्र नेता अभिजीत राय ने प्रशासन पर मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया. कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 देश के हर नागरिक को बोलने और विरोध करने की आजादी देता है. बावजूद इसके आज के दौर में छात्र हितों की आवाज उठाने वालों को अपराधी की तरह जकड़ा जा रहा है. छात्र अनस साहू ने कहा कि प्रशासन पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहा है. पूंजीवादी शक्तियां समाज पर हावी होती जा रही हैं. रामा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को खुद वार्ता के लिए बुलाया था. इसके बाद पुलिस से साठगांठ कर फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी. विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को गुंडा व हिस्ट्रीशीटर बनाने की कोशिश कर रहा है.





इस मामले पर पुलिस विभाग के स्टाफ ऑफिसर अमरनाथ यादव ने छात्रों का पक्ष सुना और ज्ञापन स्वीकार किया. स्टाफ ऑफिसर अमर नाथ यादव ने बताया कि रामा यूनिवर्सिटी में छात्रों की कुछ समस्याएं थीं. समस्याओं के संबंध में किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था. उसी के संबंध में छात्रों द्वारा बताया गया कि हम लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है. इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है. जांच करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी. प्रदर्शन में मुख्य रूप से अमन यादव, अनुज त्रिपाठी, शिव श्याम पाल, शुभम, आर्यन ठाकुर और वीर मिश्रा समेत भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे.