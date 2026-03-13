कानपुर जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
जूही थाना पुलिस ने 10 मार्च को चोरी के मामले में युवक को जेल भेजा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 1:37 PM IST
कानपुर : कानपुर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश देखने को मिला. परिजनों ने जूही थाना क्षेत्र की मिलेट्री कैंप पुलिस चौकी के बाहर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. कैदी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उसे जेल भेजने के तीन दिन पहले थाने ले गई थी. पूछताछ के दौरान उसे बेहरमी से पीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. वहीं पुलिस का दावा है कि मेडिकल कराने के बाद ही रंजीत को जेल भेजा गया था. रिपोर्ट में चोट की पुष्टि नहीं हुई थी.
एसीपी दिलीप सिंह ने बताया कि कानपुर साउथ के जूही थाना क्षेत्र के रत्तूपुरवा में वरुणा ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन के नाम से प्रतिष्ठान है. बीती एक मार्च को अलीगढ़ से छाबड़ा ट्रांसपोर्ट ने जौनपुर के लिए हार्डवेयर का सामान बुक किया था. यही सामान ट्रांसपोर्ट के बाहर ही रखा था. एक मार्च की ही रात ई-रिक्शा से आए चालक समेत तीन लोगों ने हार्डवेयर के पैकेट चोरी कर ले गए. इनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये आंकी गई थी.
जौनपुर माल नहीं पहुंचने पर दुकानदार ने ट्रांसपोर्ट से संपर्क किया तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए. चोरी की जानकारी होने के बाद बीते शुक्रवार को FIR दर्ज कराई गई थी. जांच पड़ताल के बाद बीती 10 मार्च को जूही ढाल के पास से रंजीत और धर्मेंद्र गोस्वामी को चोरी के आरोपी में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. रंजीत की बुधवार देर शाम जेल के अंदर अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके चलते उसे जेल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. हालात बिगड़ने पर उसे उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान गुरुवार शाम मौत हो गई.
एसीपी दिलीप सिंह के अनुसार रंजीत की मौत के खबर मिलने पर परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया था. रंजीत के पिता लल्ला व बहन रिंकी का आरोप है कि पुलिस उसे जेल भेजने के तीन दिन पहले थाने ले गई थी. पूछताछ के दौरान उसे बेहरमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई. परिजनों को समझाबुझाकर शांत करा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी का शव पहुंचा अयोध्या, पिता ने लगाया जेल में हत्या का आरोप
यह भी पढ़ें : सेंट्रल जेल से 'स्वर्ग वाला वीडियो' वायरल करने वाले कैदी के खिलाफ एफआईआर, मामले में पहले ही तीन जेल वार्डन हो चुके सस्पेंड