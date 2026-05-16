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खरीफ फसल बोने की तैयारी; अब लाटरी के जरिए मिलेंगे बीज, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया एलान

किसानों की बीज किट देते कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ( Photo Credit : ETV Bharat )