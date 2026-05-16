खरीफ फसल बोने की तैयारी; अब लाटरी के जरिए मिलेंगे बीज, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया एलान
किसानों को मिलेंगे 70 हजार क्विंटल खरीफ बीज. खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए 28 हजार क्विंटल ढैंचा बीच दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:43 AM IST
कानपुर : जायद की फसलों की बोआई और कटाई के बाद अब उत्तर प्रदेश के किसान खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गए हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. कानपुर में कृषि विभाग की ओर से आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ गोष्ठी में उन्होंने कई जानकारियां साझा कीं.
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर के किसानों को इस बार खरीफ की फसलों के बीज पूरी पारदर्शिता के साथ लाटरी के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और हरी खाद तैयार करने के लिए 28 हजार क्विंटल ढैंचा का बीज राजकीय कृषि कार्यालयों और कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से किसानों के लिए भिजवा दिया गया है. साथ ही खरीफ सीजन की मुख्य फसलों धान, उड़द और मूंग आदि के लगभग 70 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज भी किसानों को मुहैया कराए जाएंगे.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार सभी कृषि विभागों की योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिंक करने योजना बना रही है. इसके शुरू होने से किसान एक क्लिक पर किसी भी विभाग की योजना का पूरा अपडेट और लाभ आसानी से ले सकेंगे. इसके अलावा गोष्ठी में पिछले साल से लेकर अब तक बदलते मौसम के मिजाज और फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई. कार्यक्रम में सीएसए विवि के कुलपति डाॅ. संजीव गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित समेत अन्य प्रोफेसर्स व पदाधिकारी उपस्थित रहे.
मंत्री ने नहीं दिया जवाब : पत्रकारों ने कृषि मंत्री से ये सवाल किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी द्वारा ये कहा गया कि देश में डीजल-पेट्रोल का संयमित रूप से उपयोग हो. बैठकें व सेमिनार ऑनलाइन कराए जाएं तो गोष्ठी ऑनलाइन क्यों नहीं की गई. इसके जवाब में कृषि मंत्री ने कोई ठोस बात नहीं कही. बस इतना कहा कि ऑनलाइन माध्यम से किसानों को जानकारी नहीं दी जा सकती थी. वहीं, सीएसए विवि में तीन मंडलों के अफसर भी कई वाहनों से पहुंचे थे. इसकी चर्चा पूरे विवि कैंपस में होती रही.
यह भी पढ़ें : अलीगढ़: वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आयोजित हुई राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी
यह भी पढ़ें : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुनीं किसानों की समस्याएं