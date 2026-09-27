कानपुर में बेबी गेम्स की तैयारी; 3 से 8 साल के नन्हे मुन्ने "सूरमा' दिखाएंगे दमखम, ग्रीन पार्क में होगा आयोजन
ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रदेश का पहले बेबी गेम्स 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 2:16 PM IST
कानपुर : क्या आपने कभी 3 साल के बच्चे को मैदान में स्प्रिंट लगाते या बैडमिंटन रैकेट भांजते देखा है? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए! भारत के खेल के सपने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अनोखी और ऐतिहासिक शुरुआत होने जा रही है. भविष्य के चैंपियंस की नींव मजबूत करने के लिए कानपुर के मशहूर ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रदेश का पहला 'बेबी गेम्स 2026' आयोजित किया जाएगा.
5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर के 3 से साढ़े 8 साल तक के नन्हें-मुन्ने खिलाड़ी मैदान में अपना हुनर दिखाएंगे. इसका मकसद किसी बच्चे को केवल मेडल दिलाना नहीं, बल्कि बचपन से ही उनके अंदर की खेल प्रतिभा को पहचानकर उन्हें भविष्य का इंटरनेशनल एथलीट बनाना है.
25 खेलों में आज़माएंगे किस्मत, 'गज्जू भैया' करेंगे प्रेरित : बेबी गेम्स का रोमांच बेहद खास होने वाला है. अमूमन जिन खेलों में बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, उन 25 स्पर्धाओं में अब जूनियर का हुनर परखा जाएगा. इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, स्केटिंग, कराटे, योग, आर्चरी, जूडो, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, स्विमिंग, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रस्साकशी, वेटलिफ्टिंग, मिनी गोल्फ, बास्केटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं.
बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसका मस्कट (शुभंकर) 'गज्जू भैया' को बनाया गया है. गज्जू भैया शहर के अलग-अलग स्कूलों में जाकर बच्चों और उनके पेरेंट्स को इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे.
3 उम्र वर्गों में होगी भिड़ंत, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू : कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जा रहे इस इवेंट में बच्चों को उम्र के हिसाब से 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. खेल कैटेगरी 3 से साढ़े 4 साल, साढ़े 4 से साढ़े 6 साल, साढ़े 6 से साढ़े 8 साल है.
ओलंपिक संघ के रजत आदित्य दीक्षित ने बताया कि बेबी गेम्स 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. गेम्स का मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति लगाव पैदा करना है, ताकि कम उम्र में ही उनकी प्रतिभा की पहचान हो सके.
रजत आदित्य दीक्षित ने बताया कि यह सिर्फ एक इवेंट भर नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स तैयार करने की सीढ़ी है. पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जो बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, उन्हें एसोसिएशन की ओर से उनके पसंदीदा खेल में विशेष और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी.
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