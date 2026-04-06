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कानपुर में 24 घंटे से बिजली गुल; अंधेरे में 25 लाख की आबादी, HBTU के छात्रों का फूटा गुस्सा

कानपुर : बीते दिन हुई बारिश और तूफान के बाद पोल टूटने से शहर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. बीते 24 घंटे से केस्को लगातार कुछ देर में बिजली आने का आश्वासन देता रहा, लेकिन हालात नहीं सुधरे. जिससे नाराज हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU) के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.





दरअसल, तेज आंधी-तूफान के कारण वेस्ट कैंपस विकासनगर में शनिवार शाम को बिजली गुल हो गई थी. छात्रों का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब 24 घंटे बीत जाने के बाद रविवार को भी बिजली आई. छात्रों का कहना था कि सोमवार से परीक्षाएं शुरू हैं, लेकिन बिजली न होने से हॉस्टल के जनरेटर नहीं चल पा रहे हैं. इससे पढ़ाई नहीं हो पा रही हैं. छात्रों ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त न होने तक परीक्षाएं स्थगित करने की मांग रखी.



वहीं छात्रों के प्रदर्शन की खबर मिलने पर छात्र संघ बहाली मोर्चा के कोर मेंबर अभिजीत राय और यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. सीएल गहलोत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर सीएल गहलोत ने बताया कि जनरेटर के माध्यम से हॉस्टल में बिजली की आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. छात्रों की परेशानी को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक को फिलहाल परीक्षाओं को टाल के लिए पत्र लिखा गया है.