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कानपुर बिजली कटौती: दक्षिण कानपुर में भूमिगत केबल कटी, बर्रा और गुजैनी समेत कई इलाकों में 6 दिन रहेगा संकट

दरअसल, दक्षिण कानपुर क्षेत्र को बिजली देने वाले 220-33 केवीए के जीआईएस (GIS) ट्रांसमिशन की मुख्य भूमिगत केबल के अचानक कट जाने के चलते यह संकट खड़ा हुआ है. इस तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को उक्त सभी प्रमुख क्षेत्रों में काफी देर तक अनशेड्यूल्ड बिजली कटौती हो गई थी, जिससे हाहाकार मच गया था.

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में अगर आप गुजैनी, दबौली, कर्रही, बर्रा विश्व बैंक, तात्या टोपे नगर या इन्हीं आसपास के अन्य घने क्षेत्रों में रहते हैं, तो अब आपको सावधान होना पड़ेगा. इन इलाकों के निवासियों को आगामी 4-6 दिनों तक कुछ समय के लिए होने वाली बिजली कटौती को लेकर मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा.

CUGL कंपनी की लापरवाही से कटी केबल: जब इस मामले का संज्ञान बुधवार सुबह खुद केस्को (KESCO) की प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने लिया, तो उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रभावित उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बिजली देने के लिए केस्को प्रबंधन की ओर से हर संभव वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं. इस संकट के समय में आमजन को आपसी समझदारी और केस्को के स्थानीय अफसरों से लगातार समन्वय बनाकर धैर्य रखना होगा. एमडी ने मुख्य वजह स्पष्ट करते हुए बताया कि उक्त ट्रांसमिशन की मुख्य भूमिगत केबल सीयूजीएल (CUGL) कंपनी द्वारा बिना अनुमति कराए जा रहे काम के चलते कट गई.

सिंगल सोर्स सप्लाई के भरोसे केस्को: इस गंभीर लापरवाही के कारण मंगलवार को बहुत अच्छी संख्या में स्थानीय उपभोक्ताओं को चिलचिलाती गर्मी में बिना बिजली के रहने को मजबूर होना पड़ा. हालांकि, उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी तकनीकी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम क्षेत्र में कम से कम बिजली कटौती करें. उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट साझा करते हुए बोला कि केबल मरम्मत के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर अनिवार्य रूप से शटडाउन लिया गया है. वर्तमान में इन सबस्टेशनों पर लोड कम करने के लिए केवल सिंगल सोर्स सप्लाई की व्यवस्था जारी रखी गई है.

ओवरलोडिंग होने पर बंद करने होंगे फीडर: केस्को के मुख्य मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने कहा कि मरम्मत कार्य चलने तक अगर किसी भी सबस्टेशन पर अचानक ओवरलोडिंग की स्थिति होती है, तो सुरक्षा के लिहाज से कुछ देर के लिए हमें फीडर बंद करना होगा. तकनीकी संतुलन बनाए रखने के लिए वो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है क्योंकि केबल पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जा सकता. उन्होंने बताया कि अमूमन रात के समय उपभोक्ता अपने घरों में एसी और कूलर का अधिक उपयोग करते हैं, जिसके चलते ओवरलोडिंग की दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं. हालांकि, फिर भी हमारा अंतिम प्रयास यही होगा कि स्थानीय उपभोक्ताओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.

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