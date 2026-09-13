कानपुर में बारिश से गड्डों में बदली सड़कें, 15 दिनों में मरम्मत के आदेश, कमिश्रनर ने घूम-घूमकर देखी दुर्दशा
31 अक्टूबर तक पूरे करें सीएम ग्रिड के काम, तय समय में काम पूरा न होने पर कार्यदायी संस्था होंगी ब्लैक लिस्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 8:28 AM IST
कानपुर: बारिश खत्म हेने के साथ ही शहर की सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद अब तेज होगी. मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने शनिवार को सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़कों और पैचवर्क का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने नगर निगम के अफसरों को पैच मरम्मत में तेजी लाकर 15 दिन के अंदर शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के सख्ती से निर्देश दिए. साथ ही सीएम ग्रिड के काम हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरे करने को कहा.
बोले अगर तय समयसीमा में काम पूरा नहीं हुए तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. मंडलायुक्त ने सबसे पहले जोन-2 के जाजमऊ क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना के तहत जेके प्रथम से पैसिफिक लॉन तथा वीआईपी रोड से लाल बंगला चौराहा तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, नगर निगम के मुख्य अभियंता समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
अफसरों ने बताया योजना के तहत 2.4 किलोमीटर सड़क को बनाया जा रहा है. यहां व्हाइट टॉपिंग पद्धति से सड़क बन रही है. इस तकनीक का उपयोग विशेष रूप से उन स्थानों पर किया जाता है, जहां जलभराव की समस्या रहती है. अफसरों के अनुसार व्हाइट टॉपिंग से बनी सड़क 20 से 25 साल तक क्षतिग्रस्त नहीं होती और आवागमन बेहतर रहता है.
इस सड़क के बनने की निर्धारित समय सीमा 31 अक्टूबर है. मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य युद्धस्तर पर कराते हुए एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए. मार्ग पर 60 मीटर की पट्टी में अतिक्रमण के कारण फुटपाथ का काम रुका होने की जानकारी पर उन्होंने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ का निर्माण शुरू कराने को कहा.
15 दिनों में शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दें: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, शहर की सड़कों का जो हाल है उससे बहुत किरकिरी हुई है. अब बारिश न के बराबर है इसलिए पैच मरम्मत के काम में तेजी लाइए. मुख्य अभियंता से बोले अभियान के रूप में काम कराते हुए अगले 15 दिनों में शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दें.
मंडलायुक्त ने जोन-4 में स्वरूप नगर थाने से माता स्वरूप रानी मार्ग होते हुए मटके वाले चौराहे तक सीएम ग्रिड के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया. यह मार्ग 1.50 किलोमीटर लंबा है. अफसरों ने बताया यहां कुल 3000 मीटर सीवर लाइन में से 2900 मीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है. 3000 मीटर वाटर लाइन के सापेक्ष 2500 मीटर का काम पूरा हो चुका है. 2800 मीटर इलेक्ट्रिक डक्ट एवं एचडीपीई पाइप डाले जा चुके हैं, जबकि 2900 मीटर स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम पूरा हो गया है.
फुटपाथ पर 850 मीटर पीसीसी हो चुकी है और रोड वर्क के तहत 200 मीटर सड़क की मिलिंग पूरी कर ली गई है. शनिवार से पेवर का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसे तीन दिन में पूरा करना है.
निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण से निकले मलबे को मंडलायुक्त ने शनिवार रात आठ बजे तक हर हाल में हटाने के निर्देश दिए. सड़क पर खुले मैनहोल और चैंबर के आसपास समुचित बैरिकेडिंग कराने को कहा, जिससे आमजन को असुविधा न हो. फुटपाथ की चौड़ाई दो मीटर तक सीमित रखने के निर्देश भी दिए.
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