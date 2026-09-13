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कानपुर में बारिश से गड्डों में बदली सड़कें, 15 दिनों में मरम्मत के आदेश, कमिश्रनर ने घूम-घूमकर देखी दुर्दशा

मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने किया निरीक्षण. ( etv bharat )