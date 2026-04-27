ETV Bharat / state

कानपुर में नौटंकी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, पीएसी सिपाही को खेत में खींच कर मारी कुल्हाड़ी

कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र के बनियापुरवा गांव में शनिवार देर रात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल हो गया. शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने नौटंकी के मंच पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस पर पथराव कर दिया. इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और झांसी की 33वीं वाहिनी में तैनात पीएसी सिपाही को खेत में खींच ले गए. जहां कुल्हाड़ी और ईंट-पत्थरों से मारपीट कर घायल कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव और एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सिपाही अमर सिंह को तत्काल हैलट अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनका इलाज चल रहा है. सिपाही के सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं. उनकी पसलियां भी टूट गई हैं.





एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि विवाद आरोपियों के नशे की हालत में मंच पर चढ़ने को लेकर हुआ था. आरोपी कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की. इस पर आरोपी भड़क गए और बलवा-मारपीट की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में तीन नामजद आरोपियों धर्मेंद्र, विशाल और राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इनके अलावा 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन सभी पर हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा करने और मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. फरार लोगों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.