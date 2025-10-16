ETV Bharat / state

कानपुर के घर में मिली पटाखे की पूरी 'दुकान', 33 कुंतल पटाखे देख पुलिस भी हैरान; मकान मालिक फरार

कानपुर: बीते दिनों मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए विस्फोट में आठ लोगों घायल हो गए थे. इलाज के दौरान केजीएमयू में एक की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद से कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अवैध पटाखा भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है. इसी के चलते बुधवार को पुलिस ने छापेमारी कर 33 कुंतल अवैध पटाखा बरामद किया है वहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.



100 कॉटन में मिले पटाखेः पुलिस के मुताबिक शहर में अवैध पटाखा और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को रोटी वाली गली निवासी मोहम्मद इफ्तिखार के मकान में छापेमारी की गई थी. इस दौरान पहली मंजिल पर करीब 100 से अधिक कॉटन बरामद हुए जिसमें करीब 30 कुंतल से अधिक पटाखे थे. पुलिसकर्मियों के द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि इस इलाके के रहने वाले अदनान ने मकान की पहली मंजिल किराए पर ली थी. हालांकि इस बीच मकान मालिक मौके से फरार हो गया.



कौन-कौन से पटाखे मिलेः पुलिस ने कार्यवाही के दौरान रिंग कैप, वंडर थ्रो, रेड क्रैकर ,रोलिंग कप, ओरिजिनल पॉप पॉप, विशाल कलर रेड क्रैकर ,ओरिजिनल मैजिक शॉर्ट, विशाल कलर स्पार्कल, वॉल गेट, रोल कैप आदि कई तरह के पटाखे बरामद किए हैं. इसी कड़ी पुलिस ने देर शाम को ही मूलगंज में ही आयूब अली उर्फ जुहैद की दुकान पर भी छापेमारी कर करीब 26 कॉटन में कुल 319 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं.





इस पूरे मामले में एसीपी कलेक्टर गंज आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को मूलगंज थाना क्षेत्र में अवैध पटाखे की सूचना पर सर्विलांस पुलिस जोन एवं थाना मूलगंज की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए करीब 30 कुंतल अवैध पटाखे बरामद किए हैं. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



