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कानपुर में 10 करोड़ रुपये की चरस के साथ महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार, नेपाल से लेकर मुंबई तक नेटवर्क

कानपुर: शहर की कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कुछ दिनों पहले जहां मादक पदार्थ मेफेड्रोन को लेकर लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी थी, वहीं अब नशे के एक और बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. डीसीपी सेंट्रल की टीम व नजीराबाद थाना पुलिस टीम के सदस्यों ने गुरुवार को दो ऐसे आरोपियों (एक महिला व एक पुरुष) को गिरफ्तार किया, जिनसे 10.320 किलोग्राम चरस बरामद हुई.

गुमटी क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान खुला राज: उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि नजीराबाद थाना पुलिस टीम के सदस्य गुमटी क्रॉसिंग के पास सुबह के समय चेकिंग कर रहे थे. तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला व एक युवक संदिग्ध हालत में खड़े दिखे. जब पुलिसकर्मियों ने जाकर पूछताछ की, तो पहले दोनों ने बहाना बनाया कि वे लखनऊ से आए हैं और अजमेर शरीफ जा रहे हैं. मामला संदिग्ध लगने पर जब दोनों की तलाशी ली गई, तो उनके बैग से 10.320 किलोग्राम चरस निकली और पुलिस ने तुरंत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

नेपाल से खरीदकर अजमेर के रास्ते मुंबई ले जाने की थी तैयारी: डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने खुलासा किया कि नेपाल से 10 करोड़ रुपये की चरस खरीदी गई थी. इस खेप को अजमेर के रास्ते मुंबई तक पहुंचाने की पूरी तैयारी थी. डीसीपी ने कहा कि अब नेपाल से लेकर मुंबई तक इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा और सभी संलिप्त आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में छोटे मियां का हाता कर्नलगंज निवासी फैसल व कर्नलगंज निवासी साजिया सिद्दीकी (निक्की) शामिल हैं.

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