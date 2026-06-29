ETV Bharat / state

कानपुर में प्रतिबंधित चीनी मांझे के खिलाफ एक्शन; इंस्टाग्राम से बरेली से मंगवाते थे खेप, दो गिरफ्तार

कानपुर के कलेक्टरगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जानलेवा चाइनीज मांझा बरामद किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
बरेली से कानपुर तक फैला था चीनी मांझे के तस्करों का जाल, 3 बड़े कार्टन के साथ आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: प्रतिबंधित और जानलेवा चीनी मांझे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में स्वाट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध चीनी मांझा बरामद किया है.

इस काले कारोबार में संलिप्त दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने इनके पास से चीनी मांझे से भरे तीन बड़े कार्टन जब्त किए हैं, जिसे शहर के बाजारों में खपाने की तैयारी थी.

जानकारी देते डीसीपी (अपराध) श्रवण कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

इंस्टाग्राम से जुड़ा था तस्करों का नेटवर्क: डीसीपी (अपराध) श्रवण कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये तस्कर बेहद शातिर तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे थे. पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से बरेली से इस प्रतिबंधित मांझे की खेप मंगवाते थे. इसके बाद ग्राहकों से संपर्क कर इसकी होम डिलीवरी की जाती थी. चूंकि यह मूल रूप से चाइनीज मांझा है, इसलिए इसकी मेकिंग देश के बाहर की है और चोरी-छिपे इसे यहां लाया जा रहा था.

गला काटने वाला जानलेवा धागा: डीसीपी ने बताया कि एडीसीपी ऑपरेशन सुमित रामटेके और उनकी पूरी टीम ने इस रैकेट को दबोचा है. यह चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह इतना खतरनाक और चाकू की तरह धारदार होता है कि अगर कोई बाइक सवार या राहगीर इसकी चपेट में आ जाए, तो सीधे गला या शरीर का नाजुक हिस्सा कट जाता है. आए दिन इससे राहगीरों और बेजुबान पक्षियों की जान जाने की खबरें आती हैं.

व्यापारियों और जनता को सख्त हिदायत: डीसीपी श्रवण कुमार ने संयुक्त रूप से जनता और व्यापारियों को चेतावनी दी है कि इस जानलेवा मांझे को रखना, बेचना या इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है. पुलिस ने अपील की है कि लोग चंद रुपयों के फायदे या पतंग काटने की होड़ में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें. सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए. पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर उनकी टीम लगातार नजर रख रही है और जहां भी सूचना मिलेगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- अब कानपुर में ही बच्चों का होगा दिल्ली- मुंबई की तरह हाईटेक इलाज, सुपर पीडियाट्रिक्स ब्लॉक पर खर्च होंगे 1000 करोड़!

TAGGED:

COLLECTORGANJ KANPUR POLICE
CHINESE MANJHA SMUGGLING
DCP SHRAWAN KUMAR
INSTAGRAM SMUGGLING RACKET
KANPUR CRIME CHINESE MANJHA BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.