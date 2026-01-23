ETV Bharat / state

सट्टेबाजी-हवाला कारोबार का भंडाफोड़; 2 करोड़ नकद, 61 किलो चांदी जब्त, 5 गिरफ्तार

कानपुर में छापेमारी के बाद नोटों की गड्डियां लेकर निकलते पुलिसकर्मी. ( Photo Credit: ETV Bharat )