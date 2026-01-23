ETV Bharat / state

सट्टेबाजी-हवाला कारोबार का भंडाफोड़;  2 करोड़ नकद, 61 किलो चांदी जब्त, 5 गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया देवेंद्र गुप्ता के ऑफिस से ट्रेडिंग की आड़ में सट्टेबाजी और हवाला कारोबार होता था.

कानपुर में छापेमारी के बाद नोटों की गड्डियां लेकर निकलते पुलिसकर्मी.
कानपुर में छापेमारी के बाद नोटों की गड्डियां लेकर निकलते पुलिसकर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:19 AM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर उस समय हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के धनकुट्टी में एक मकान से लंबे समय से सट्टेबाजी का काम चल रहा है. वहां हवाला की बड़ी रकम का खुलेआम लेनदेन होता है. इस सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की. पुलिस ने मौके से 2 करोड़ रुपए नगद और 61.48 किलोग्राम चांदी जब्त की है.

अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि बरामद की गई चांदी की कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए है. छापेमारी के दौरान दो नोट नेपाली करेंसी के भी मिले हैं. पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी हवाला कारोबार के अलावा क्रिकेट बेटिंग एप में लोगों के पैसे लगवाते थे. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से शेयर मार्केट के अवैध एप भी मिले हैं.

आरोपियों से पूछताछ जारी: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कलक्टरगंज में एसबीआई के सामने दूसरी मंजिल में देवेंद्र गुप्ता का ऑफिस है. यहां ट्रेडिंग की आड़ में सट्टेबाजी का काम और हवाला कारोबार होता था.

इस सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की और नगदी के साथ चांदी बरामद की है. मौके से ही बंसराज, शिवम त्रिपाठी, राहुल जैन, सचिन गुप्ता और रमाकांत को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

डिब्बों में नोट-चांदी भरते रहे पुलिस कर्मी: कलक्टरगंज में पुलिस की कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मी मकान से प्लास्टिक के डिब्बों में चांदी और भारतीय करेंसी की गड्डियां भरकर बाहर निकलते रहे. आसपास के लोगों का कहना पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में 61.48 किलोग्राम चांदी इकट्ठा करने के लिए पहले करोड़ों रुपए जुटाए गए होंगे.

आगरा के बुकी का कनेक्शन: अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आगरा के एक बुकी का भी संपर्क सामने आया है. पुलिस जल्द ही उस तक भी पहुंचेगी. यहां एक मकान में हवाला की रकम के लेनदेन होने की पुलिस को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी. इसी आधार पर कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें: आगरा के किसानों की मांग, आलू एक्सपोर्ट नीति बनाए सरकार; ताजमहल पर प्रदर्शन की चेतावनी

Last Updated : January 23, 2026 at 10:22 AM IST

TAGGED:

HAWALA BUSINESS KANPUR RACKET
KANPUR POLICE RECOVER HAWALA MONEY
HAWALA MONEY SILVER FOUND KANPUR
KANPUR POLICE ARRESTED FIVE PEOPLE
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.