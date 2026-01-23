सट्टेबाजी-हवाला कारोबार का भंडाफोड़; 2 करोड़ नकद, 61 किलो चांदी जब्त, 5 गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 10:22 AM IST
कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसर उस समय हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि कलक्टरगंज थाना क्षेत्र के धनकुट्टी में एक मकान से लंबे समय से सट्टेबाजी का काम चल रहा है. वहां हवाला की बड़ी रकम का खुलेआम लेनदेन होता है. इस सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की. पुलिस ने मौके से 2 करोड़ रुपए नगद और 61.48 किलोग्राम चांदी जब्त की है.
अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि बरामद की गई चांदी की कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए है. छापेमारी के दौरान दो नोट नेपाली करेंसी के भी मिले हैं. पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी हवाला कारोबार के अलावा क्रिकेट बेटिंग एप में लोगों के पैसे लगवाते थे. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से शेयर मार्केट के अवैध एप भी मिले हैं.
आरोपियों से पूछताछ जारी: पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कलक्टरगंज में एसबीआई के सामने दूसरी मंजिल में देवेंद्र गुप्ता का ऑफिस है. यहां ट्रेडिंग की आड़ में सट्टेबाजी का काम और हवाला कारोबार होता था.
इस सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की और नगदी के साथ चांदी बरामद की है. मौके से ही बंसराज, शिवम त्रिपाठी, राहुल जैन, सचिन गुप्ता और रमाकांत को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
डिब्बों में नोट-चांदी भरते रहे पुलिस कर्मी: कलक्टरगंज में पुलिस की कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मी मकान से प्लास्टिक के डिब्बों में चांदी और भारतीय करेंसी की गड्डियां भरकर बाहर निकलते रहे. आसपास के लोगों का कहना पिछले कुछ दिनों से चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में 61.48 किलोग्राम चांदी इकट्ठा करने के लिए पहले करोड़ों रुपए जुटाए गए होंगे.
आगरा के बुकी का कनेक्शन: अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आगरा के एक बुकी का भी संपर्क सामने आया है. पुलिस जल्द ही उस तक भी पहुंचेगी. यहां एक मकान में हवाला की रकम के लेनदेन होने की पुलिस को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी. इसी आधार पर कार्रवाई की गई है.
