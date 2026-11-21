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थाई महिला से ठगी और मतांतरण दबाव मामले में पुलिस को मिले सबूत, 120 पेज की चार्जशीट तैयार

इरफान और अपसार्न. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : थाईलैंड की महिला से शादी करने के बाद 60 लाख रुपये हड़पने और मतांतरण का दबाव बनाने के मामले में अनवरगंज पुलिस ने जांच पूरी कर ली है. पुलिस ने 120 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है. चार्जशीट में कानपुर के चमड़ा कारोबारी मो. इरफान और उसके पिता चांद को आरोपी बनाया गया है. हालांकि आरोपी कारोबारी के साझेदार रेहान के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया है. चार्जशीट में 12 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं.







बता दें, थाईलैंड में रेस्टोरेंट चलाने वाली अपसार्न ने बीते छह अक्टूबर को अनवरगंज थाने में शिकायत की थी. अपसार्न के मुताबिक मो. इरफान कारोबार के सिलसिले में अक्सर थाईलैंड आता-जाता था. इसी दौरान करीब चार साल पहले दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने थाई रीति-रिवाज से शादी कर ली.



अपसार्न का आरोप है कि शादी के बाद इरफान ने कारोबार बढ़ाने के नाम पर उनसे 60 लाख रुपये लिए. बीते पांच अक्टूबर को जब वह अनवरगंज स्थित इरफान के घर पहुंचीं, तो उन्हें सच्चाई का पता चला कि इरफान पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं. इस बात को लेकर तकरार हुई. अपसार्न का आरोप है कि सच सामने आने के बाद इरफान ने मतांतरण कर निकाह करने की बात कही. इसमें इरफान, उसके पिता चांद और साझेदार रेहान ने मदद की.