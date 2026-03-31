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कानपुर पुलिस की नई पहल: ग्रीन कॉरिडोर बचाएगा मरीजों की जान, जाम से मिलेगी मुक्ति

कानपुर: शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के कारण अब किसी गंभीर मरीज की सांसें नहीं थमेंगी. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था की शुरुआत की है. इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.



ग्रीन कॉरिडोर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर सेल बनाया गया है. यह सेल 24 घंटे सक्रिय रहेगा. डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि कंट्रोल रूम में तैनात टीम लाइव सीसीटीवी कैमरों और गूगल मैप्स के माध्यम से एम्बुलेंस की लोकेशन को ट्रैक करेगी. जैसे ही किसी एम्बुलेंस के फंसने की सूचना मिलेगी, संबंधित मार्ग पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को तुरंत अलर्ट कर रास्ता साफ कराया जाएगा.



पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस चालकों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 9454402413 जारी किया है. आपात स्थिति में एम्बुलेंस चालक इस नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन साझा कर सकते हैं. चालक को अपनी गाड़ी का नंबर, वर्तमान स्थान, रास्ता, अस्पताल और मरीज की स्थिति की जानकारी देनी होगी, ताकि ट्रैफिक टीम पहले से ही रास्ता क्लियर रख सके.



बैठक में आईएमए, सीएमओ कार्यालय, प्रमुख अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस चालकों ने हिस्सा लिया. ट्रैफिक पुलिस ने सभी से फीडबैक लिया है, ताकि रूट मैप को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिए गए, कि संभावित जाम वाले स्थानों पर एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही फोर्स तैनात कर दी जाए, जिससे मरीज को न्यूनतम समय में चिकित्सा सुविधा मिल सके.



अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा के मुताबिक, उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी लाइफ-थ्रेटनिंग सिचुएशन में मरीज को ट्रैफिक की वजह से देरी न हो. एम्बुलेंस चालक हेल्पलाइन नंबर 9454402413 पर अपनी लोकेशन और रूट नोट करवा सकते हैं, जिसके बाद हमारी ट्रैफिक टीम लाइव ट्रैकिंग के जरिए एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही रास्ता क्लियर करा देगी.

डॉ. विपिन ताडा ने रहे कि हम आईएमए और सीएमओ कार्यालय के साथ मिलकर इस व्यवस्था को और भी मजबूत बना रहे हैं, ताकि कम से कम समय में मरीज को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई जा सके.