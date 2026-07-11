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"अब डकैत घोड़े पर नहीं, मोबाइल के पीछे से आते हैं...", कानपुर पुलिस की फिल्म 'साइलेंट क्राइम्स' लॉन्च

पुलिस-प्रशासन का मानना है कि यह फिल्म लोगों को जागरूक कर साइबर ठगी से बचाने में एक 'वेकअप कॉल' यानी चेतावनी साबित होगी. फिल्म का एक संवाद "अब डकैत घोड़े पर नहीं, मोबाइल के पीछे से आते हैं..." कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के बीच चर्चा का केंद्र रहा. फिल्म की कहानी में साइबर फ्रॉड के बदलते स्वरूप और उससे बचाव के तरीकों को बेहद प्रभावी ढंग से दिखाया गया है.

कानपुर : बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और आम जनता को जागरूक करने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अनूठी पहल की है. पुलिस द्वारा निर्मित 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म ' साइलेंट क्राइम्स: नॉट जस्ट ए फिल्म, ए वेकअप कॉल' का शनिवार को रेव-थ्री सिनेमा में भव्य प्रीमियर लॉन्च किया गया. इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य डिजिटल युग में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए और बदलते तौर-तरीकों को उजागर करना है.

इस फिल्म में दरोगा करतार सिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अन्नू कपूर ने अपना अनुभव साझा करते हुए साइबर सुरक्षा की गंभीरता पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि फ्रांस में वे खुद एक बड़ी साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, जहां अपराधी उनका 2.50 लाख रुपये का प्राडा बैग और कुल 14 लाख रुपये की कीमत का सामान लेकर फरार हो गए थे.

कानपुर पुलिस की फिल्म 'साइलेंट क्राइम्स' लॉन्च (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, अभिनेता अन्नू कपूर ने फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन की सराहना करते हुए कहा कि एक प्रमोशनल फिल्म होने के बावजूद यह बेहद मनोरंजक और प्रेरणादायक है. उन्होंने फिल्म के कलाकारों और कानपुर पुलिस के अधिकारियों के अभिनय की जमकर तारीफ की. कपूर ने कहा कि 54 वर्षों के अपने अभिनय करियर में उन्होंने कई कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन रघुवीर लाल साहब और एसीपी आनंद ओझा जैसे पुलिस अधिकारियों का अभिनय किसी मंझे हुए कलाकार से कम नहीं था. उन्होंने बताया कि कैमरा फेस करते समय इन अधिकारियों का आत्मविश्वास गजब का था और उन्होंने कहीं भी कोई चूक नहीं की.

इस शॉर्ट फिल्म में मनोरंजन और प्रशासन का अनूठा समन्वय देखने को मिला है. अभिनेता मुश्ताक खान ने इंस्पेक्टर बाबूलाल दुबे का किरदार निभाया है. वहीं, एसीपी कर्नलगंज आनंद ओझा ने एसीपी अंगद सिंह की भूमिका निभाई है, जिन्हें इस फिल्म का पोस्टर बॉय बनाया गया है. प्रीमियर के दौरान अन्नू कपूर ने कानपुर कमिश्नर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कमिश्नर के नेतृत्व में ऐसी मुहिम वास्तव में समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. कानपुर में फिल्म को मिले शानदार रिस्पॉन्स से पूरी टीम बेहद उत्साहित नजर आई.



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