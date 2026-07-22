ETV Bharat / state

UP में साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन: कानपुर, रायबरेली और बरेली में 11 गिरफ्तार; करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा

कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क भंडाफोड़, बरेली में दो तो रायबरेली में 7 गिरफ्तार

Photo Credit; ETV Bharat
पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर/बरेली/रायबरेली : उत्तर प्रदेश में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने चौतरफा कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के घोटालों का भंडाफोड़ किया है. राज्य के कानपुर, रायबरेली और बरेली जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार कई सौ करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और टैक्स चोरी से जुड़े हैं.

पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat)

पहला मामला कानपुर का है, यहां कानपुर पुलिस ने देशव्यापी साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 50 हजार रुपये का इनामी अपराधी राजवीर उर्फ ओमकार सिंह और उसका साथी शुभम उर्फ शिवम सिन्हा शामिल है. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों के बैंक खातों से करीब 250 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया था.

शुरुआती जांच के मुताबिक, इन खातों का इस्तेमाल देशभर में 125 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा है, जो फिलहाल फरार है. पुलिस को आशंका है कि वह देश छोड़कर दुबई भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
UP में साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि राजवीर मूल रूप से औरैया के दिबियापुर का रहने वाला है और वर्तमान में बर्रा में रहता था. वह पिछले तीन माह से फरार चल रहा था. बर्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच के दौरान आरोपियों से जुड़े 125 बैंक खातों का पता चला है. इन खातों के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर देशभर से करीब 1600 शिकायतें दर्ज हैं. वर्ष 2021 से 2026 के बीच इन खातों में लगभग 250 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ. पुलिस अब तक 4.25 करोड़ रुपये की रकम वाले बैंक खातों को फ्रीज कर चुकी है.

फर्जी बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राजवीर पहले एक पेमेंट बैंक में फील्ड वर्कर के रूप में लोगों के खाते खुलवाने का काम करता था. कोविड के बाद उसने बर्रा में साइबर कैफे खोला और वहीं से फर्जी बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क तैयार कर लिया. इस मामले में 30 अप्रैल को चार बैंक कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पूछताछ में खुलासा हुआ था कि बैंक खातों के दुरुपयोग के बदले उन्हें लाखों रुपये दिए गए थे.

संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि शुभम ने पीएसआईटी से बैचलर ऑफ टूरिज्म और फरार आरोपी अभय शुक्ला ने पीएसआईटी से बीटेक की पढ़ाई की थी. पुलिस अब गिरोह की चल-अचल संपत्तियों, करोड़ों रुपये की जमीन, वीआईपी नंबर वाली लग्जरी कारों और अन्य निवेशों की जांच कर रही है. साइबर ठगी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

बरेली में 118 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी नेटवर्क का खुलासा, दो गिरफ्तार

बरेली में साइबर क्राइम थाना पुलिस और जीएसटी एसआईटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में अब तक करीब 118 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का पता चला है.

एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि गिरोह वर्ष 2018 से सक्रिय था और फर्जी फर्मों के जरिए फर्जी कारोबार दिखाकर टैक्स लाभ प्राप्त करता था. जीएसटी विभाग की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रारंभिक जांच में करीब दो करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया. इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर गठित जीएसटी एसआईटी और साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की, जिसमें पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ.

Photo Credit; ETV Bharat
UP में साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से दो लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट उपकरण, एक लेखा-जोखा डायरी, कई बैंक चेक, फर्जी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं. बरामद चेकों में करीब 4 से 5 करोड़ रुपये की राशि पहले से भरी हुई थी, जिनका उपयोग विभिन्न खातों में पैसे भेजने के लिए किया जाता था.

एसपी क्राइम के अनुसार गिरोह का मुख्य संचालक योगेंद्र शर्मा है, जिसके साथ अंकित बंसल और अनमोल मिलकर नेटवर्क चलाते थे. ये लोग लगभग 60 हजार रुपये में फर्जी फर्मों के दस्तावेज और क्रेडेंशियल खरीदते थे. इसके बाद गरीब और अनजान लोगों के नाम पर म्यूल अकाउंट खुलवाकर उनमें करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जाता था.

रायबरेली में साइबर फ्रॉड केस में 7 गिरफ्तार

इधर रायबरेली में भी साइबर फ्रॉड केस में पुलिस ने 7 आरोपियों गिरफ्तार किया है. ये आरोपी धन कमाने और नए व्यवसाय में लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से कूटरचित तरीके से बैंक खाता खुलवाकर साइबर फ्रॉड करते थे.

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि थाना मिल एरिया पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि समीर पुत्र सोनू निवासी निराला नगर नए व्यवसाय प्रारंभ करने के नाम पर पैसे की लेनदेन हेतु उसके बैंक खाते का उपयोग करने की बात कही, उसके बाद उसकी पासबुक, एटीएम कार्ड व रजिस्टर्ड सिम अपने कब्जे में ले लिया. फिर उन लोगों को जानकारी मिली कि उसके बैंक खाते से अनाधिकृत वित्तीय लेनदेन में किया गया है. जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी.

Photo Credit; ETV Bharat
UP में साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उफरामऊ के सरकारी स्कूल के पास से इस फ्रॉड में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी जिन लोगों से उनके बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड के साथ सिम लेते थे उन्हें यह लोग विश्वास दिलाते थे कि इन बैंक खाते से ऑनलाइन गेमिंग और अन्य माध्यमों से वैध धनराशि अर्जित करेंगे, लेकिन यह लोग इन बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त अवैध धनराशि के लेनदेन और उसके ट्रांसफर के लिए किया करते थे.

ये भी पढ़ें- महराजगंज में बीजेपी का बूथ सम्मेलन; कार्यकर्ताओं को परोसा गया मटन-चावल?, सदर विधायक बोले- 'भोजन है, भोजन'

TAGGED:

CYBER FRAUD KANPUR
CYBER FRAUD NETWORK
CYBER FRAUD CASE UP
KANPUR NEWS
CYBER FRAUD IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.