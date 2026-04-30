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कानपुर में 125 करोड़ की ठगी का खुलासा, 24 फर्जी GST फर्में और 4 बैंककर्मी निकले मास्टरमाइंड

इन फर्मों के जरिए आरोपियों ने पूरे देश के कई शहरों में 'डिजिटल अरेस्ट' से ठगी गई रकम को म्यूल खातों में ट्रांसफर किया था. पुलिस ने जब पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर लिए, तब सोनू शर्मा, सतीश पांडेय और साहिल विश्वकर्मा समेत आठों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई.

कानपुर: कानपुर शहर की कमिश्नरेट पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कारस्तानी जानकर खुद आला अफसर भी हैरान रह गए. डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी की टीम ने जब आरोपियों को पकड़ा तो सामने आया कि इन्होंने कई फर्जी GST फर्में तैयार कर रखी थीं.

125 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा: गुरुवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपियों के पास से 24 फर्जी जीएसटी फर्मों के दस्तावेज और 16 म्यूल खाते बरामद हुए हैं. इन खातों के माध्यम से अब तक लगभग 125 करोड़ रुपये की हेराफेरी की बात सामने आई है. हाल ही में आरोपियों ने नवीं मुंबई में 58 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया था, जिसमें से पुलिस ने 93 लाख रुपये फ्रीज करा लिए हैं. बाकी की मोटी रकम आरोपियों ने पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दी थी.

बैंक कर्मियों की मिलीभगत से खेल: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चार बैंककर्मी भी शामिल हैं, जिनका इस खेल में मोटा कमीशन तय था. जब पुलिस डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जानकारी बैंकों से शेयर करती थी, तो ये बैंककर्मी तुरंत आरोपियों को अलर्ट कर देते थे. इससे आरोपी किसी भी खाते को फ्रीज होने से पहले ही उसकी पूरी रकम बाहर निकाल लेते थे. गोपनीय टीम के गठन के बाद डीसीपी साउथ की टीम ने जाल बिछाकर इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है.

शातिराना ढंग से तैयार की फर्जी फर्में: पुलिस आयुक्त के अनुसार, ये आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी फर्में बनाकर बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाते थे. इसके बाद बैंक कर्मियों को रिश्वत देकर उन खातों की ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़वा लेते थे ताकि ठगी की बड़ी राशि एक बार में निकाली जा सके. डिजिटल अरेस्ट या अन्य धोखाधड़ी से हासिल राशि को इन्हीं खातों में मंगाकर बैंक कर्मियों की मदद से कैश निकाल लिया जाता था. फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.

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