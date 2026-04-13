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कानपुर में दो छात्रों ने शेल कंपनियों से किया 130 करोड़ का लेनदेन, डीसीपी सेंट्रल की टीम ने किया गिरफ्तार

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि टीम ने 130 करोड़ रुपये के वित्तीय फर्जीवाड़े में अमान और वसीउद्दीन को गिरफ्तार किया है.

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"म्यूअल अकाउंट" बनाकर डकारे करोड़ों रुपये, कानपुर के बीकॉम छात्र की करतूत जानकर पुलिस भी दंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:05 PM IST

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कानपुर: कानपुर शहर में डीसीपी सेंट्रल की टीम ने दो ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों से महज नौ महीने के भीतर 130 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन मिला है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पेंचबाग निवासी ओवैस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था. ओवैस ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके एक करंट अकाउंट से उनकी जानकारी के बिना करोड़ों रुपये का हेर-फेर किया गया है.

जानकारी देते डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

बेरोजगारों के नाम पर बनाई शेल कंपनियां: ओवैस के खाते से मिली जानकारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो अमान और वसीउद्दीन के नाम सामने आए. इन आरोपियों ने कई बेरोजगार और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई शेल कम्पनियां बनाई थीं. इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से जुटाए गए रुपये ओवैस के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे. यह सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि आरोपियों ने ओवैस के खाते का एक 'म्यूअल अकाउंट' तैयार कर रखा था, जिससे वे आसानी से लेनदेन कर रहे थे.

छात्रों ने बिछाया था धोखाधड़ी का जाल: इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले दोनों आरोपी छात्र हैं, जिनमें से एक बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा स्नातक का छात्र है. पिछले नौ महीनों में इन आरोपियों ने कुल 135 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों के माध्यम से यह लेनदेन किया गया, उनका पूरा रिकॉर्ड अब तलब किया जाएगा. अगर इन कंपनियों के स्तर पर किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

ठगों का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस: पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके. इस मामले में अब तक मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ओवैस की जिस फर्म के माध्यम से यह करोड़ों का खेल हुआ, उसकी भी जांच कराई जाएगी.

म्यूअल अकाउंट क्या होता है: म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका उपयोग साइबर अपराधी और स्कैमर अवैध रूप से कमाए गए पैसे (साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग) को इधर-उधर करने के लिए करते हैं. यह खाता किसी आम व्यक्ति के नाम पर होता है, लेकिन उसे पैसों का लालच देकर या झांसा देकर अपराधी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे जांच एजेंसियों से बच सकें.

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