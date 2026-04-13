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कानपुर में दो छात्रों ने शेल कंपनियों से किया 130 करोड़ का लेनदेन, डीसीपी सेंट्रल की टीम ने किया गिरफ्तार

"म्यूअल अकाउंट" बनाकर डकारे करोड़ों रुपये, कानपुर के बीकॉम छात्र की करतूत जानकर पुलिस भी दंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में डीसीपी सेंट्रल की टीम ने दो ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों से महज नौ महीने के भीतर 130 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन मिला है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पेंचबाग निवासी ओवैस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था. ओवैस ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके एक करंट अकाउंट से उनकी जानकारी के बिना करोड़ों रुपये का हेर-फेर किया गया है. जानकारी देते डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat) बेरोजगारों के नाम पर बनाई शेल कंपनियां: ओवैस के खाते से मिली जानकारी के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो अमान और वसीउद्दीन के नाम सामने आए. इन आरोपियों ने कई बेरोजगार और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई शेल कम्पनियां बनाई थीं. इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से जुटाए गए रुपये ओवैस के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे. यह सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि आरोपियों ने ओवैस के खाते का एक 'म्यूअल अकाउंट' तैयार कर रखा था, जिससे वे आसानी से लेनदेन कर रहे थे.