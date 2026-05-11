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कानपुर: लिफ्ट देकर जेब काटने वाले शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिला सुराग

मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम ने स्टेशन, बस अड्डा और कलेक्टरगंज क्षेत्र के करीब 200 कैमरों की फुटेज खंगाली. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों, रोहित कंजड़ और बृजेश को गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी.

कानपुर: शहर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में लिफ्ट मांगने के बहाने लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. रविवार को एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि घंटाघर चौराहे के पास लिफ्ट देने के नाम पर एक व्यक्ति ने उनकी जेब काट ली और लूट की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस की वर्दी पहनकर भी करते थे लूटपाट: पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास काफी पुराना और लंबा-चौड़ा है. एडीसीपी ने बताया कि आरोपियों के फोन की जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें वे पुलिस की वर्दी और टोपी पहनकर लोगों को ठगते और लूटते दिखाई दिए हैं. इनके खिलाफ हरदोई, फतेहपुर और कानपुर के विभिन्न थानों में लूट और चोरी के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. ये शातिर अपराधी पहले भी जेल की सजा काट चुके हैं और फिलहाल इनका एक साथी फरार है. पुलिस की टीमें तीसरे आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

प्लान करके देते थे वारदात को अंजाम: पूछताछ में पता चला कि ये तीनों आरोपी एक खास योजना के तहत शिकार चुनते थे. गिरोह का एक सदस्य लिफ्ट दिलाने के बहाने पीड़ित को बाइक पर बैठाकर मूलगंज चौराहे तक ले जाता था. इसी दौरान गिरोह का दूसरा सदस्य मौका पाकर पीड़ित की जेब साफ कर देता था. पुलिस ने इनके पास से लूट के 30 हजार रुपये और वारदात में इस्तेमाल की गई एक बिना नंबर प्लेट वाली बाइक बरामद की है. सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद ही पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो सकी है.

'यक्ष' ऐप पर अपलोड होगा आरोपियों का डेटा: एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने कहा कि अब इन अपराधियों की पूरी जानकारी 'यक्ष' ऐप पर अपलोड कराई जाएगी. इससे पुलिस के पास इनका डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और भविष्य में इनकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा. साथ ही, अन्य जनपदों की पुलिस से भी इनके पुराने कारनामों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का लक्ष्य है कि इनके खिलाफ अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाकर सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. फिलहाल, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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