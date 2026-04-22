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कानपुर में IPL पर सट्टा लगाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 3.91 करोड़ की रकम फ्रीज

फजलगंज थाना पुलिस और डीसीपी सेंट्रल की स्वाट टीम को पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध सट्टेबाजी की सूचना मिल रही थी. सटीक इनपुट के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और सट्टे के इस डिजिटल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया.

कानपुर: कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. बुधवार को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी शेयर की.

कार में चल रहा था सट्टे का खेल: पुलिस टीम ने सबसे पहले दो आरोपियों को गोविंद नगर पुल के नीचे एक कार के भीतर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. उनसे की गई कड़ाई से पूछताछ के बाद तीन अन्य आरोपियों को किदवई नगर स्थित एक रिहाइशी मकान से दबोचा गया. पकड़े गए आरोपियों में कार्तिक लखवानी, राजकुमार, कल्पेश, रवि नाई और विष्णु शामिल हैं. विशेष बात यह है कि कल्पेश, रवि और विष्णु गुजरात के रहने वाले हैं और विशेष रूप से सट्टेबाजी के लिए कानपुर आए हुए थे.

मास्टरमाइंड 'प्रोफेसर' की तलाश: पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड जबलपुर निवासी मनीष उर्फ प्रोफेसर है, जिसकी वर्तमान लोकेशन पुणे में मिली है. मनीष ही अवैध सट्टे के एप पर आईडी तैयार कर कार्तिक और राजकुमार जैसे सहयोगियों को भेजता था और पूरे कारोबार का संचालन करता था. फिलहाल गिरफ्तार पांचों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और उनके मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके.

पुलिस ने गुजरात और स्थानीय 5 सटोरियों को दबोचा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आयकर विभाग खंगालेगा सट्टेबाजों की संपत्ति: इस मामले की विवेचना जारी रहने तक पुलिस ने 3.91 करोड़ रुपये की संदिग्ध राशि को अपनी निगरानी में रखा है. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आयकर विभाग की भी मदद ली जाएगी. इसके लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से संबंधित विभाग को औपचारिक पत्र भेजा जा रहा है. पुलिस का मानना है कि मनीष की गिरफ्तारी के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

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