कानपुर को नई परियोजनाओं की सौगात देने जल्द पहुंचेंगे पीएम मोदी, सुनिए सांसद रमेश अवस्थी की जुबानी
पढ़ें भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से बातचीत पर आधारित संवाददाता समीर दीक्षित की खास खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:55 PM IST
कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर के अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड ट्रैक, गोल चौराहा से रामादेवी तक एलीवेटेड मार्ग, मेट्रो का कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक संचालन जैसे प्रोजेक्ट का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार तमाम प्रोजेक्ट के पूरे होने के साथ ही नई सौगातों को पिटारा भी जल्द ही खुलने वाला है. ये बातें भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने ईटीवी भारत से साझा की हैं.
सीएम व पीएम चाहते औद्योगिक नगरी का वैभव बढ़े : सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि कानपुर की 50 लाख की आबादी को खुद पीएम मोदी कई करोड़ रुपये की सौगातें देने के लिए कानपुर आने वाले हैं. कानपुर को केंद्र का अनमोल तोहफा 25 साल बाद कानपुर एक्सप्रेस के रूप में मिल गया है. 16 नवंबर से ये ट्रेन कानपुर से सीधे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसके अलावा कानपुर में प्रस्तावित अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड ट्रैक, गोल चौराहा से रामादेवी तक एलीवेटेड मार्ग, मेट्रो का कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक संचालन जैसे प्रोजेक्ट को जल्द ही धरातल पर लाया जाएगा.
पीएम खुद आ रहे कानपुर, देंगे कई करोड़ रुपये के तोहफे : भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी बहुत जल्द कानपुर आने वाले हैं. संभावना जताई कि दिसंबर में पीएम आएंगे और इस दौरे पर वह जहां बहुप्रतीक्षित अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड ट्रैक का लोकार्पण करेंगे. कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक मेट्रो के संचालन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसी तरह केंद्र की पूरी हो चुकी परियोजनाएं का लोकार्पण भी होगा. पीएम गोल चौराहा से लेकर रामादेवी तक एलीवेटेड ट्रैक का भी गिफ्ट 50 लाख की आबादी को देंगे.
जल्द मिलेगी स्पोर्ट्स एकेडमी, बंद मिलों का संचालन भी शुरू होगा : भाजपा सांसद ने बताया कि कानपुर को पहली बार केंद्र से एक स्पोर्ट्स एकेडमी मिलने जा रही है. इसकी सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. खेल मंत्री से वार्ता भी हो चुकी है. इसके अलावा शहर की बंद मिलों का दोबारा संचालन शुरू कराया जाएगा. इस संबंध में पीएम मोदी से बात हुई है. कानपुर की लाल इमली मिल में प्रोडक्शन शुरू कराने का प्रयास भी होगा.
25 साल बाद मिली कानपुर एक्सप्रेस, दिल्ली का सफर होगा आसान : कानपुर से दिल्ली तक सफर करने के लिए जिन यात्रियों को अभी तक तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब उनके लिए राहत की बड़ी खबर है. अभी तक कानपुर से दिल्ली के लिए शताब्दी, वंदे भारत, श्रमशक्ति जैसी वीआईपी ट्रेनें हैं. हालांकि इन ट्रेनों का ठहराव यात्रियों के माफिक नहीं था. कानपुर एक्सप्रेस यह टेंशन दूर करने में सफल साबित होगी.
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