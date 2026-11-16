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कानपुर को नई परियोजनाओं की सौगात देने जल्द पहुंचेंगे पीएम मोदी, सुनिए सांसद रमेश अवस्थी की जुबानी

कानपुर को जल्द ही नई सौगात देंगे पीएम मोदी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर के अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड ट्रैक, गोल चौराहा से रामादेवी तक एलीवेटेड मार्ग, मेट्रो का कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक संचालन जैसे प्रोजेक्ट का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार तमाम प्रोजेक्ट के पूरे होने के साथ ही नई सौगातों को पिटारा भी जल्द ही खुलने वाला है. ये बातें भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने ईटीवी भारत से साझा की हैं.

देखें. सांसद रमेश अवस्थी से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat) सीएम व पीएम चाहते औद्योगिक नगरी का वैभव बढ़े : सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि कानपुर की 50 लाख की आबादी को खुद पीएम मोदी कई करोड़ रुपये की सौगातें देने के लिए कानपुर आने वाले हैं. कानपुर को केंद्र का अनमोल तोहफा 25 साल बाद कानपुर एक्सप्रेस के रूप में मिल गया है. 16 नवंबर से ये ट्रेन कानपुर से सीधे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. इसके अलावा कानपुर में प्रस्तावित अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड ट्रैक, गोल चौराहा से रामादेवी तक एलीवेटेड मार्ग, मेट्रो का कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक संचालन जैसे प्रोजेक्ट को जल्द ही धरातल पर लाया जाएगा.

