UP BUDGET में खेल-खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ,फिर भी कानपुर के खिलाड़ी बजट से क्यों हुए निराश ?

बजट में औद्योगिक नगरी कानपुर में खेल को लेकर कोई खास घोषणा न होने से मायूसी.

बजट 2026 के बजट पर कानपुर के खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया
बजट 2026 के बजट पर कानपुर के खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : February 12, 2026 at 11:34 AM IST

कानपुर: योगी सरकार की ओर से बुधवार को सूबे में नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया गया है. इस बजट में वाराणसी और गोरखपुर में बन रहे स्टेडियम को लेकर घोषणाएं की गईं. अन्य शहरों को लेकर भी खेलों के प्रति बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई, लेकिन बजट में औद्योगिक नगरी कानपुर में खेल को लेकर कोई खास घोषणा न होने से खिलाड़ियों में निराशा देखने को मिल रहा है.

छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में रेसलर दक्षा ने कहा, फिलहाल तो अब धैर्य ही रखना होगा और अपने परफार्मेंस पर सभी खिलाड़ियों को ध्यान देना होगा. जिलों के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश के लिए कई पदक हासिल किए हैं. हमारा प्रदर्शन शानदार और बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर सरकार हमारे लिए बजट का प्रबंध भी करेगी.

खिलाड़ी निवेश ने कहा, हमें खेलों के प्रति और अधिक रुचि दिखानी होगी, जिससे सरकार के जिम्मेदार कानपुर को भी खेलों के लिए अच्छा खासा बजट दे सकें. इस बजट से उम्मीदें तो बहुत थीं, मगर कानपुर पर ध्यान नहीं दिया गया.

योगी सरकार के बजट को लेकर टेबल टेनिस कोच सत्यम मिश्रा ने कहा, सरकार के इस बजट में शहर को अनदेखा किया गया, तो खिलाड़ियों में उत्साह कैसे दिखेगा? अगर सरकार वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ जैसे शहरों में खेल प्रतिभाओं के लिए सोच सकती है, तो उसी तरह कानपुर के लिए भी बजट का प्रबंध करना चाहिए था. एक खिलाड़ी की प्रतिभा को तभी बेहतर तराशा जा सकता है, जब उस शहर में स्टेडियम हों. खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं हों.

