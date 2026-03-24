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कानपुर में पिंक रोजगार मेला; 477 छात्राओं ने कराया पंजीकरण, 245 को मिली नौकरी

कानपुर के महिला महाविद्यालय पीजी काॅलेज किदवई नगर में आयोजित हुआ रोजगार मेला. चयनित छात्राओं को 10 से 26 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे.

रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र के साथ प्रतिभागी.
रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र के साथ प्रतिभागी. (Photo Credit : Media Cell, Regional Employment Office)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:12 AM IST

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कानपुर : किसी भी छात्र या छात्रा के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है, उतनी ही जरूरी पढ़ाई के बाद नौकरी भी है. पढ़ाई पूरी होते ही हर छात्र और छात्रा का सपना नौकरी पाना होता है. युवाओं के इसी सपने को पूरा करने के लिए सोमवार को कानपुर के महिला महाविद्यालय पीजी काॅलेज में पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया गया. प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 477 छात्राओं ने पंजीकरण कराया. जिसमें से 245 को नौकरी के ऑफर लेटर मिले.

रोजगार मेले में प्रतिभागी को नियुक्ति पत्र देते अधिकारी.
रोजगार मेले में प्रतिभागी को नियुक्ति पत्र देते अधिकारी. (Photo Credit : Media Cell, Regional Employment Office)

सहायक निदेशक प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय उज्ज्वल सिंह ने बताया कि मेले में 10 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे. जिन्होंने छात्राओं की योग्यता के मुताबिक उनसे सीधा संवाद किया और साक्षात्कार समेत अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें नौकरी के लिए चुना. रोजगार मेले में 477 छात्राओं ने प्रतिभाग किया था. जिनमें से 245 छात्राओं को नौकरी मिल गई है. इसमें सैलरी 10 हजार रुपये प्रतिमाह से लेकर 26 हजार रुपये प्रतिमाह तक तय की नौकरी है.

रोजगार मेले में इंटरव्यू देती प्रतिभागी.
रोजगार मेले में इंटरव्यू देती प्रतिभागी. (Photo Credit : Media Cell, Regional Employment Office)


सहायक निदेशक प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय उज्ज्वल सिंह ने बताया कि अब शहर के सभी डिग्री काॅलेजों में रोजगार मेले आयोजित कराए जाएंगे. जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को रोजगार मिल सके. छात्रों को इसके लिए सेवायोजन कार्यालय की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा. जिसकी जानकारी मेला आयोजन के समय ही छात्र-छात्राओं को दी जाएगी. इस मौके पर महिला महाविद्यालय की प्राचार्य अंजू चौधरी भी उपस्थित रहीं.

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