कानपुर में गाली के बदले मौत; चाचा-भतीजे ने युवक को पहले बेल्ट से पीटा, फिर ईंट से सिर कूचकर मार डाला

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रविवार को एक युवक का शव मिला था. पुलिस की छानबीन में पता चला कि युवक की हत्या की गई थी. पुलिस ने मामले में चाचा-भतीजा को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा किया है. पता चला है कि गाली के बदले में चाचा-भतीजा ने युवक को मार डाला.

पुलिस के अनुसार राहुल अवस्थी रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर सेल्समैन था. रविवार रात वह घर से यह कहकर निकला था कि थोड़ी देर में घर लौट आएगा, लेकिन फिर वापस नहीं आया. सोमवार सुबह निराला नगर रेलवे ग्राउंड में एक न्यूड शव पड़ा मिला. पुलिस ने देखा कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था.

शरीर के कई हिस्सों को कुत्तों ने नोच रखा था. शव से कुछ दूरी पर कपड़े और बाइक पड़ी थी. बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने शव की पहचान राहुल अवस्थी के रूप में की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस की जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या उसके दोस्त कामता शर्मा और उसके भतीजे मोहित शर्मा ने की है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार कुछ दिन पहले शराब पार्टी के समय राहुल ने कामता को गाली दी थी. इसी बात से नाराज होकर चाचा-भतीजे ने राहुल की हत्या कर दी.