कानपुर में गाली के बदले मौत; चाचा-भतीजे ने युवक को पहले बेल्ट से पीटा, फिर ईंट से सिर कूचकर मार डाला
युवक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर सेल्समैन था. पुलिस ने 24 घंटे में वारदात का खुलासा करते हुए चाचा-भतीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 11:46 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रविवार को एक युवक का शव मिला था. पुलिस की छानबीन में पता चला कि युवक की हत्या की गई थी. पुलिस ने मामले में चाचा-भतीजा को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा किया है. पता चला है कि गाली के बदले में चाचा-भतीजा ने युवक को मार डाला.
पुलिस के अनुसार राहुल अवस्थी रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर सेल्समैन था. रविवार रात वह घर से यह कहकर निकला था कि थोड़ी देर में घर लौट आएगा, लेकिन फिर वापस नहीं आया. सोमवार सुबह निराला नगर रेलवे ग्राउंड में एक न्यूड शव पड़ा मिला. पुलिस ने देखा कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था.
शरीर के कई हिस्सों को कुत्तों ने नोच रखा था. शव से कुछ दूरी पर कपड़े और बाइक पड़ी थी. बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने शव की पहचान राहुल अवस्थी के रूप में की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पुलिस की जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या उसके दोस्त कामता शर्मा और उसके भतीजे मोहित शर्मा ने की है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार कुछ दिन पहले शराब पार्टी के समय राहुल ने कामता को गाली दी थी. इसी बात से नाराज होकर चाचा-भतीजे ने राहुल की हत्या कर दी.
रविवार को कामता राहुल को घर से बुलाकर गोविंद नगर के रेलवे ग्राउंड ले गया था. जहां शराब पीने के बाद पहले राहुल को बेल्ट से पीटा और फिर ईंट से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों ने जुर्म भी कबूल कर लिया है. साथ ही खून से सनी ईंट भी बरामद कर ली गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः चोरों का न्यू ईयर पार्टी प्लान: 15 दिन में उड़ाए 75 लाख के मोबाइल, बार डांसरों संग करनी थी अय्याशी; अब जेल में बीतेगी 31 दिसंबर