बिजली कटौती की टेंशन खत्म! मुंबई की तर्ज पर रोशन होगा यह शहर; तैयार हो रहा नया पावर सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम
मनीष चौहान के संपादन में समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:11 PM IST
कानपुर: अगर बार-बार बिजली कट से परेशान हो चुके हैं, तो अब इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि जल्द ही जनपद वासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल सकेगी. अब कम ही सुनने को मिलेगा कि फाल्ट्स की वजह से पॉवर कट किया गया है. खासकर गर्मी के सीजन में देर तक बिजली गुल रहना, हर किसी के लिए सिर दर्द बनता था, जिससे अब निजात मिल जाएगी. और यह सब स्काडा सिस्टम से संभव होगा. यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और लोगों को इससे क्या फायदा होगा? इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िए...
दरअसल, कानपुर जैसे शहर में तमाम सबस्टेशनों पर फाल्ट्स होने के चलते अभी आए दिन हजारों बिजली उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है. इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब यहां भी मुंबई की तर्ज पर बिजली देने की तैयारी है. इसके लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) ने एक खास प्लान बनाया है.
बताया गया कि कुछ दिनों पहले ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मुंबई में आयोजित एक्सपोजर विजिट में देशभर के एमडी (बिजली विभाग) ने हिस्सा लिया था. उसी में कानपुर से केस्को एमडी नेहा जैन भी पहुंची थीं, जहां उन्होंने बिजली सप्लाई संबंधी तमाम गतिविधियों को देखा और अब आने वाले समय में उन्हें औद्योगिक नगरी में अपनाने की तैयारी है.
केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि मुंबई में टाटा पॉवर समेत अन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जिनके माध्यम से बिजली मुहैया कराई जाती है. वहां स्काडा सिस्टम संचालित है, उनकी मदद से सबस्टेशनों पर मैनलेस वर्किंग है. साथ ही, जो फाल्ट्स हैं, उनकी संख्या न के बराबर रहती है.
एमडी नेहा जैन ने यह भी बताया कि अभी कानपुर में 10 से अधिक सबस्टेशनों को स्काडा सिस्टम से जोड़ा गया है. आने वाले समय में शहर के 90 से अधिक सबस्टेश इससे जोड़े जाएंगे.
कैसे काम करता है स्काडा सिस्टम:
केस्को के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि स्काडा को हम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ये सिस्टम संचालित रहता है, वहां एक कंट्रोल रूम होता है, जिसमें एक बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी सबस्टेशनों की गतिविधियों को 24 घंटे देखा जा सकता है. सबस्टेशंस पर ऑटो इनक्लोजर, रिंग मेंस यूनिट, सेक्शनलाइजर जैसी आधुनिक डिवाइसेस लगे होते हैं और उनकी जानकारी इस स्क्रीन पर दिखती रहती है.
फाल्ट्स होते ही बजता है अलार्म
विकास नगर स्थित कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मियों ने बताया कि अगर किसी सबस्टेशन पर कोई फाल्ट्स आता है, तो फौरन स्क्रीन पर अलार्म बजने लगता है. अलार्म की बेल सुनते ही कर्मी उस सबस्टेशन पर सूचना दी जाती है और फिर टास्कफोर्स फाल्ट्स की तलाश में निकल जाती है. जैसे ही फाल्ट्स ठीक हो जाता है, तुरंत स्क्रीन पर ओके का मैसेज आ जाता है. इसी तरह किसी तरह की अव्यवस्था होने पर कंट्रोल रूम से ही संबंधित सबस्टेशंस पर शटडाउन का मैसेज भेजा जाता है और पॉवर कट करा दिया जाता है.
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