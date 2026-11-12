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बिजली कटौती की टेंशन खत्म! मुंबई की तर्ज पर रोशन होगा यह शहर; तैयार हो रहा नया पावर सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम

मुंबई की तर्ज पर रोशन होगा कानपुर ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: अगर बार-बार बिजली कट से परेशान हो चुके हैं, तो अब इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि जल्द ही जनपद वासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल सकेगी. अब कम ही सुनने को मिलेगा कि फाल्ट्स की वजह से पॉवर कट किया गया है. खासकर गर्मी के सीजन में देर तक बिजली गुल रहना, हर किसी के लिए सिर दर्द बनता था, जिससे अब निजात मिल जाएगी. और यह सब स्काडा सिस्टम से संभव होगा. यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और लोगों को इससे क्या फायदा होगा? इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िए...

कानपुर वालों के लिए खुशखबरी! (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, कानपुर जैसे शहर में तमाम सबस्टेशनों पर फाल्ट्स होने के चलते अभी आए दिन हजारों बिजली उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है. इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब यहां भी मुंबई की तर्ज पर बिजली देने की तैयारी है. इसके लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) ने एक खास प्लान बनाया है.

स्काडा सिस्टम क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat) बताया गया कि कुछ दिनों पहले ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मुंबई में आयोजित एक्सपोजर विजिट में देशभर के एमडी (बिजली विभाग) ने हिस्सा लिया था. उसी में कानपुर से केस्को एमडी नेहा जैन भी पहुंची थीं, जहां उन्होंने बिजली सप्लाई संबंधी तमाम गतिविधियों को देखा और अब आने वाले समय में उन्हें औद्योगिक नगरी में अपनाने की तैयारी है. स्काडा सिस्टम में कंट्रोल रूम (Photo Credit; ETV Bharat) केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि मुंबई में टाटा पॉवर समेत अन्य सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जिनके माध्यम से बिजली मुहैया कराई जाती है. वहां स्काडा सिस्टम संचालित है, उनकी मदद से सबस्टेशनों पर मैनलेस वर्किंग है. साथ ही, जो फाल्ट्स हैं, उनकी संख्या न के बराबर रहती है. स्काडा सिस्टम के लाभ (Photo Credit; ETV Bharat) एमडी नेहा जैन ने यह भी बताया कि अभी कानपुर में 10 से अधिक सबस्टेशनों को स्काडा सिस्टम से जोड़ा गया है. आने वाले समय में शहर के 90 से अधिक सबस्टेश इससे जोड़े जाएंगे. कंट्रोल रूम (Photo Credit; ETV Bharat) कैसे काम करता है स्काडा सिस्टम: