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कानपुर: परेड बाजार हटाने के विरोध में उतरे सपा विधायक, कहा- "अंग्रेजी हुकूमत जैसा बर्ताव कर रहा नगर निगम"

परेड बाजार मामले में नगर निगम के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर में परेड बाजार का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे प्रशासन और दुकानदारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. कुछ दिनों पहले नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को अचानक बाजार खाली करने का निर्देश दिया था. इस सूचना के मिलते ही सपा विधायक अमिताभ बाजपेई शनिवार को दुकानदारों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठक कर रणनीति तैयार की. विधायक ने कहा कि आजादी से पहले लगने वाला यह ऐतिहासिक बाजार कानपुर की पहचान है और इसे उजाड़ना अमानवीय है. गरीबों की रोजी-रोटी पर संकट का आरोप: अमिताभ बाजपेई ने कहा कि यह हजारों मेहनतकश परिवारों की रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा है. मात्र दो दिन में बाजार खाली करने का आदेश अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. विधायक ने मांग की है कि नगर निगम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों से संवाद कर कोई स्थायी समाधान निकाले. उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों के पेट पर लात मारना विकास नहीं बल्कि उत्पीड़न है. दुकानदारों को सम्बोधित करते सपा विधायक अमिताभ बाजपेई. (Photo Credit: ETV Bharat)