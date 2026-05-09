कानपुर: परेड बाजार हटाने के विरोध में उतरे सपा विधायक, कहा- "अंग्रेजी हुकूमत जैसा बर्ताव कर रहा नगर निगम"
कानपुर के ऐतिहासिक परेड बाजार को हटाने के नगर निगम के आदेश पर सपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 5:02 PM IST
कानपुर: कानपुर में परेड बाजार का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे प्रशासन और दुकानदारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. कुछ दिनों पहले नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों को अचानक बाजार खाली करने का निर्देश दिया था. इस सूचना के मिलते ही सपा विधायक अमिताभ बाजपेई शनिवार को दुकानदारों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठक कर रणनीति तैयार की. विधायक ने कहा कि आजादी से पहले लगने वाला यह ऐतिहासिक बाजार कानपुर की पहचान है और इसे उजाड़ना अमानवीय है.
गरीबों की रोजी-रोटी पर संकट का आरोप: अमिताभ बाजपेई ने कहा कि यह हजारों मेहनतकश परिवारों की रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा है. मात्र दो दिन में बाजार खाली करने का आदेश अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. विधायक ने मांग की है कि नगर निगम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों से संवाद कर कोई स्थायी समाधान निकाले. उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबों के पेट पर लात मारना विकास नहीं बल्कि उत्पीड़न है.
सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है परेड मैदान: परेड बाजार न केवल सस्ते सामान का केंद्र है, बल्कि यह शहर की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी एक अभिन्न हिस्सा है. यहां हर साल रामलीला, जुलूस-ए-मोहम्मदी और गरीब बेटियों के विवाह जैसे महत्वपूर्ण आयोजन संपन्न होते हैं. सपा विधायक नसीम सोलंकी और कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भी दुकानदारों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान किया है. सभी विधायकों ने निर्णय लिया है कि वे सामूहिक रूप से नगर निगम के शीर्ष अफसरों से मिलकर इस मुद्दे पर सीधी बात करेंगे.
अधिकारी कभी समस्याएं सुनने नहीं आते: दुकानदारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी कभी उनकी समस्याएं सुनने जमीन पर नहीं आते, बस हटाने का आदेश जारी कर देते हैं. दूसरी ओर, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा है कि वह वर्तमान में शहर से बाहर हैं और सोमवार को लौटकर पूरे मामले की जानकारी लेंगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि दुकानदारों की समस्याओं को सुना जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल परेड बाजार के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और व्यापारियों में भारी रोष है.
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