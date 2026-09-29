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कानपुर में पांडु नदी का कहर; पिपौरी के बुजुर्ग दंपती और गर्भवती के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ

कानपुर नगर के बनपुरवा मजरा (ग्राम पिपौरी) समेत कई गांवों में पांडु नदी का पानी भरा हुआ है.

बाढ़ के पानी फंसे लोगों को निकालती एनडीआरएफ की टीम.
बाढ़ के पानी फंसे लोगों को निकालती एनडीआरएफ की टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:56 AM IST

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कानपुर : "साहब, घर के चारों तरफ पांडु नदी का खौफनाक पानी भरा है. अंदर बुजुर्ग माता-पिता हैं और पत्नी गर्भवती है, जिसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बेहद जरूरी है. हम लोग बाहर निकलने में असमर्थ हैं, प्लीज हमारी जान बचा लीजिए."

कानपुर नगर के बनपुरवा मजरा (ग्राम पिपौरी) के कौशल गौतम की कॉल आपदा राहत हेल्पलाइन '1070' पर पहुंची तो तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी ने राहत एवं बचाव कार्य का खाका खींचा और एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया. 25 मिनट के भीतर एनडीआरएफ के जवान बाढ़ के पानी को चीरते हुए मौके पर पहुंचे गए. रेस्क्यू टीम को सामने देख सभी की जान में जान आई. जवानों ने देवदूत बनकर पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला.

बाढ़ में लोगों के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ. (Video Credit : ETV Bharat)



सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद कौशल गौतम ने बताया कि पत्नी सुमन गर्भवती हैं. उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन पांडु नदी का पानी अचानक आबादी में आ घुसा. हमारे लिए खुद बाहर निकलना नामुमकिन था. मैंने हिम्मत जुटाकर 1070 पर फोन किया. मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मदद आ जाएगी. प्रशासन लगातार व्हाट्सएप पर मुझसे बात करता रहा और करीब 25 मिनट में एनडीआरएफ की टीम आ गई. मैं जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम का जिंदगी भर आभारी रहूंगा.

तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जैसे ही हेल्पलाइन से इस परिवार के फंसे होने की खबर मिली, पूरी टीम एक्टिव मोड में आ गई. गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टरी सलाह की जरूरत थी. टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचकर कौशल, उनके बुजुर्ग माता-पिता और गर्भवती पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पूरा परिवार अब सुरक्षित और सकुशल है.

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