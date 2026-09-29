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कानपुर में पांडु नदी का कहर; पिपौरी के बुजुर्ग दंपती और गर्भवती के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ

बाढ़ के पानी फंसे लोगों को निकालती एनडीआरएफ की टीम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : "साहब, घर के चारों तरफ पांडु नदी का खौफनाक पानी भरा है. अंदर बुजुर्ग माता-पिता हैं और पत्नी गर्भवती है, जिसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बेहद जरूरी है. हम लोग बाहर निकलने में असमर्थ हैं, प्लीज हमारी जान बचा लीजिए."



कानपुर नगर के बनपुरवा मजरा (ग्राम पिपौरी) के कौशल गौतम की कॉल आपदा राहत हेल्पलाइन '1070' पर पहुंची तो तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी ने राहत एवं बचाव कार्य का खाका खींचा और एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया. 25 मिनट के भीतर एनडीआरएफ के जवान बाढ़ के पानी को चीरते हुए मौके पर पहुंचे गए. रेस्क्यू टीम को सामने देख सभी की जान में जान आई. जवानों ने देवदूत बनकर पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला.