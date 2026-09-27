ETV Bharat / state

कानपुर में उफनाई पांडु नदी; बर्रा के गोपालपुरम में भरा 7 फीट पानी, NDRF टीम ने 16 परिवारों को सुरक्षित निकाला

बीते तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते कानपुर के घाटमपुर इटर्रा समेत कई इलाकों पानी भरने से हालात बिगड़े हुए हैं.

कानपुर में पांडु नदी उफनाने से हालात बेकाबू.
कानपुर में पांडु नदी उफनाने से हालात बेकाबू. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : बर्रा स्थित गोपालपुरम इलाके में शनिवार रात अचानक पांडु नदी का पानी घुसने से हड़कंप मच गया. कुछ ही घंटों में जलस्तर करीब 5 से 7 फीट हो गया. जिससे कई लोग अपने ही घरों में कैद हो गए. आधी रात को आई इस मुसीबत से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

कानपुर में उफनाई पांडु नदी. (Video Credit : ETV Bharat)



स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी काफी तेजी से बढ़ा था. ऐसे में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. निचले तल के कमरों तक में पानी घुसने से स्थिति बिगड़ गई. घर में रखा सामान और गृहस्थी निकालने का भी मौका नहीं मिला. किसी तरह छतों और ऊपरी मंजिलों पर जाकर जान बचानी पड़ी.

पानी घुसने से गोपालपुरम में अफरातफरी.
पानी घुसने से गोपालपुरम में अफरातफरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

वहीं सूचना मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से पानी में फंसे 16 से अधिक परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू किए गए कई लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए है. प्रशासन ने कुछ लोगों को राहत शिविरों में भेजा है.

पानी घुसने से गोपालपुरम में अफरातफरी.
पानी घुसने से गोपालपुरम में अफरातफरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि वरुण विहार और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 120 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में ठहराया गया है. कंपोजिट विद्यालय विश्वबैंक बर्रा में बाढ़-राहत शिविर सक्रिय कर दिया गया है. जहां प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है.एसडीएम सदर ने आगे बताया कि गोपालनगर आबादी स्थित मौजा जरौली क्षेत्र में भी पांडु नदी का पानी पहुंच गया है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए है और लगातार स्थिति का जायजा ले रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में बारिश का कहर; बम्बा की खांधी कटने से इटर्रा गांव में घुसा पानी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

यह भी पढ़ें : कानपुर में बारिश का कहर, कच्चे दीवार ढहने से तीन बच्चों की मौत

TAGGED:

KANPUR PANDU RIVER
यूपी में बाढ़ बारिश
PANDU RIVER OVERFLOWS
कानपुर में बारिश का कहर
KANPUR PANDU RIVER IN SPATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.