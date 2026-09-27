कानपुर में उफनाई पांडु नदी; बर्रा के गोपालपुरम में भरा 7 फीट पानी, NDRF टीम ने 16 परिवारों को सुरक्षित निकाला
बीते तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते कानपुर के घाटमपुर इटर्रा समेत कई इलाकों पानी भरने से हालात बिगड़े हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 12:46 PM IST
कानपुर : बर्रा स्थित गोपालपुरम इलाके में शनिवार रात अचानक पांडु नदी का पानी घुसने से हड़कंप मच गया. कुछ ही घंटों में जलस्तर करीब 5 से 7 फीट हो गया. जिससे कई लोग अपने ही घरों में कैद हो गए. आधी रात को आई इस मुसीबत से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी काफी तेजी से बढ़ा था. ऐसे में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. निचले तल के कमरों तक में पानी घुसने से स्थिति बिगड़ गई. घर में रखा सामान और गृहस्थी निकालने का भी मौका नहीं मिला. किसी तरह छतों और ऊपरी मंजिलों पर जाकर जान बचानी पड़ी.
वहीं सूचना मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से पानी में फंसे 16 से अधिक परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू किए गए कई लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए है. प्रशासन ने कुछ लोगों को राहत शिविरों में भेजा है.
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