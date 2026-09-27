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कानपुर में उफनाई पांडु नदी; बर्रा के गोपालपुरम में भरा 7 फीट पानी, NDRF टीम ने 16 परिवारों को सुरक्षित निकाला

कानपुर में पांडु नदी उफनाने से हालात बेकाबू. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : बर्रा स्थित गोपालपुरम इलाके में शनिवार रात अचानक पांडु नदी का पानी घुसने से हड़कंप मच गया. कुछ ही घंटों में जलस्तर करीब 5 से 7 फीट हो गया. जिससे कई लोग अपने ही घरों में कैद हो गए. आधी रात को आई इस मुसीबत से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.