कानपुर में खुलेगा 700 करोड़ का ESI मेडिकल कॉलेज, कैंसर और किडनी का होगा मुफ्त इलाज
इसमें एमबीबीएस की 50% सीटें ईएसआई कार्डधारकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी और कैंसर व किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:48 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के 30 लाख से अधिक ईएसआई कार्ड धारक अपनी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज कराने के लिए कानपुर के पांडु नगर स्थित ईएसआई परिसर में आ सकेंगे. पिछले कई सालों से उपेक्षित पड़े और ठूंठ की तरह खड़े भवनों को अब एक नया जीवन मिलने जा रहा है, जहां 700 करोड़ रुपये की भारी लागत से एक भव्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा.
इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपनी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है.
ईएसआई कार्डधारकों के बच्चों को मिलेगा दाखिला: इस नए मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यहां MBBS पाठ्यक्रम में होने वाले कुल प्रवेशों में से 50 प्रतिशत सीटें सीधे तौर पर ईएसआई कार्डधारकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी. जबकि शेष सीटों में से 35 प्रतिशत सीटें राज्य सरकार और 15 प्रतिशत सीटें केंद्र सरकार के आदेश के तहत भरी जाएंगी. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देखरेख में इस पूरे मेडिकल कॉलेज का भव्य निर्माण कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही, कानपुर के जाजमऊ स्थित ईएसआईसी अस्पताल को अब पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंपने के लिए भी केंद्र से आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है.
अस्पताल का पुराना भवन जर्जर हो चुका था: गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि वह पिछले कई सालों से इस अस्पताल को एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित कराने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे थे. उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार के स्तर से तकनीकी पेंच फंसा हुआ था, जिसके कारण अस्पताल का पुराना भवन जर्जर हो चुका था और करोड़ों की नई मशीनें धूल खा रही थीं. इस बाधा को दूर करने के लिए कानपुर के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी ने दिल्ली स्तर पर एक बेहद अहम और प्रभावी भूमिका निभाई. इसके तत्काल बाद भाजपा विधायक ने पूरे मामले की वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया, जिसके बाद इस परिसर को ही मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ.
हैदराबाद और काशी मॉडल पर होगा विकास: भाजपा विधायक ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को देश के प्रतिष्ठित हैदराबाद और काशी में संचालित मॉडल मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. अब इस व्यवस्था से ईएसआई कार्ड धारक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार का बेटा भी डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेगा. विधायक सुरेंद्र मैथानी के अनुसार, इस पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे और बहुत जल्द इसका धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि जैसे ही मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होगा, शुरुआती दौर में एमबीबीएस की 50 सीटें होंगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 किया जाएगा. इसी तरह यहां शुरुआती दिनों में इलाज के लिए 300 बेड का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल होगा, जिसमें प्रशासनिक अफसरों, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को मिलाकर कुल 660 नियमित पद सर्जित किए जाएंगे.
GSVM मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएट करने का प्रस्ताव: इसके अलावा सुरक्षा और हाउसकीपिंग व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त 203 आउटसोर्सिंग पदों को भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बड़े मेडिकल कॉलेज के बन जाने से केवल कानपुर के ही 1.5 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को अब कैंसर, लीवर, किडनी समेत अन्य सभी गंभीर बीमारियों में सुपर स्पेशलिटी इलाज की मुफ्त सुविधा मिल सकेगी. दूसरी तरफ, इस बड़े मामले को लेकर कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि अगर शासन के उच्च अफसर चाहें, तो पांडु नगर में बनने वाले इस नए मेडिकल कॉलेज को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध कर सकते हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों के दबाव को कम करने में दोनों संस्थानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा.
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