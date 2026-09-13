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विपक्ष रच रहा AI से फर्जी वीडियो की साजिश; राज्यसभा सांसद गीता शाक्य का विपक्ष पर हमला, अखिलेश और राहुल के लिए कही ऐसी बात

कानपुर में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )