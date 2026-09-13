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विपक्ष रच रहा AI से फर्जी वीडियो की साजिश; राज्यसभा सांसद गीता शाक्य का विपक्ष पर हमला, अखिलेश और राहुल के लिए कही ऐसी बात

भाजपा के सेवा संकल्प अभियान और चुनावी तैयारियों के बाबत राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष के नेतृत्व में कानपुर में महामंथन.

कानपुर में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य.
कानपुर में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 9:34 AM IST

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कानपुर : यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से कथित फर्जी वीडियो बनाकर चलाए जाने के मामले पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने जमकर हमला बोला. कानपुर पहुंचीं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने इस दौरान 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राज्यव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाने के बाबत चर्चा भी की.

मीडिया से मुखातिब राज्यसभा सांसद गीता शाक्य. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, कानपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष के नेतृत्व में दो दिवसीय उच्चस्तरीय महामंथन की शुरुआत हो चुकी है. यहां 12 और 13 सितंबर को कानपुर कमिश्नरी के 8 जिलों के जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है.



मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि अब चुनाव का वक्त आ गया है. इसलिए विपक्ष के पास विकास का कोई मुद्दा न होने के कारण उनके नेता रोज अनर्गल ट्वीट और फर्जी वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे हैं. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरोप निराधार हैं. जनता प्रधानमंत्री के काम और नीयत पर अटूट विश्वास रखती है.


चुनाव में टिकट और कार्यकर्ताओं के असंतोष से जुड़े सवाल पर कहा कि हर किसी को टिकट मांगने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है. इसी वजह से समर्थकों के स्तर पर कुछ टीका-टिप्पणी देखने को मिलती है. भाजपा का हर जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है.


सांसद गीता शाक्य ने कहा कि पार्टी ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है. अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के समर्पित लोक सेवा कार्यकाल को समर्पित होगा. अभियान के जरिए भाजपा के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता गांवों व शहरों में अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों के बीच पहुंचेंगे.

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