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विपक्षी दल देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की साजिश रच रहे : ब्रजेश पाठक

कानपुर पदयात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की साजिश रच रहे हैं. डिप्टी सीएम बुधवार को लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत कानपुर पहुंचे थे और बृजेंद्र स्वरूप पार्क से पदयात्रा में शामिल हुए.

कानपुर में मीडिया से मुखातिब उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक. (Video Credit : ETV Bharat) डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर माहौल खराब कर रही हैं. भाजपा इनके इस झूठ और संविधान विरोधी रवैये को उजागर करने के लिए पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान और पदयात्राएं निकाल रही है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करने से डरता है. जब वे जीतते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है, लेकिन हारते ही चुनाव प्रक्रिया और सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. कांग्रेस और सपा ने बाबा साहब के संविधान को दरकिनार कर केवल संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा किया है.