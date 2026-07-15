ETV Bharat / state

कानपुर में नेत्र परीक्षण अधिकारी ने किया सुसाइड, शिक्षिका पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

कानपुर के कल्याणपुर में सीएचसी सरवखेड़ा के नेत्र परीक्षण अधिकारी असीम कटियार की मौत के बाद भाई ने शिक्षिका पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

Photo Credit: ETV Bharat
मुकदमों और आरोपों के जाल में उलझे थे असीम कटियार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर के कल्याणपुर में नेत्र परीक्षण अधिकारी असीम कटियार ने मंगलवार शाम को जहरीला पदार्थ खा लिया. हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात करीब 2:30 बजे उनकी मौत हो गई. असीम कटियार के परिजनों और शिक्षिका पत्नी ने एक-दूसरे पर प्रताड़ना, मारपीट और आर्थिक विवाद के आरोप लगाए हैं. पुलिस दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में दी गई शिकायतों और वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

लाखों का कर्ज लेकर पत्नी के नाम बनवाया था मकान: असीम कटियार मूल रूप से नवाबगंज के ख्योरा नई बस्ती के निवासी और सीएचसी सरवखेड़ा में नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर तैनात थे. उनकी पत्नी श्वेता वर्तमान में कन्नौज के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. 2015 में असीम ने बैंक से लगभग 40 लाख रुपये का ऋण लेकर एक मकान बनवाया था, जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने अपनी पत्नी श्वेता के नाम पर कराई थी. असीम के छोटे भाई अनुभव कटियार ने बताया कि मकान बनने के बाद असीम की सास करुणा भी उसी घर में रहने लगी थीं.

भाई का आरोप- पैसे छीनकर असीम को घर से निकाला था बाहर: उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता पति की पूरी सैलरी अपने पास रखती थी और उन्हें खर्च के लिए केवल 10 हजार रुपये देती थी. भाई का आरोप है कि मई 2026 में पत्नी, सास और बेटे ने मिलकर असीम के सिर पर कांच की बोतल से हमला किया था, जिसके बाद लगभग एक महीने पहले उन्हें घर से निकाल दिया गया था. अनुभव कटियार ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की. हाल ही में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने से तनाव में आकर असीम ने यह कदम उठाया. दूसरी ओर, असीम की पत्नी श्वेता ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए पति पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

पत्नी बोली- नौकरी छोड़ने का भी बनाते थे दबाव: श्वेता के अनुसार उनके शिक्षिका बनने के बाद से ही पति उनकी पूरी तनख्वाह लेने का प्रयास कर रहे थे. उनका आरोप है कि वर्ष 2025 से उनके पति लगातार उनसे 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे और राशि न देने पर मारपीट करने के साथ-साथ नौकरी छोड़ने का दबाव बनाते थे. महिला ने पुलिस को बताया कि 26 जून 2026 को भी पति ने रुपये न मिलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने महिला हेल्पलाइन और कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई थी. श्वेता का यह भी आरोप है कि 2 जुलाई 2026 को उनके पति असीम कटियार, देवर अनुभव कटियार, बुआ रेखा सचान, सत्यम चौहान और एक असलहाधारी व्यक्ति सहित अन्य लोग उनके महाबलीपुरम स्थित घर पहुंचे थे.

शिकायतों और साक्ष्यों की हो रही है जांच: वहां इन लोगों ने कॉलेज का गेट फांदकर अंदर घुसने का प्रयास किया और उन्हें, उनकी मां व बेटे को जान से मारने की धमकी दी. डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी. फिलहाल दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- रक्तांचल सीजन 3: 16 जुलाई को रिलीज होगी वेब सीरीज, बनारस पहुंचे क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर ने खोले राज

TAGGED:

KALYANPUR OPHTHALMIC OFFICER
KANPUR TEACHER WIFE DISPUTE
KALYANPUR POLICE INVESTIGATION
SHWETA KATIYAR TEACHER KANNAUJ
KANPUR ASIM KATIYAR SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.