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कानपुर में नेत्र परीक्षण अधिकारी ने किया सुसाइड, शिक्षिका पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

कानपुर: कानपुर के कल्याणपुर में नेत्र परीक्षण अधिकारी असीम कटियार ने मंगलवार शाम को जहरीला पदार्थ खा लिया. हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात करीब 2:30 बजे उनकी मौत हो गई. असीम कटियार के परिजनों और शिक्षिका पत्नी ने एक-दूसरे पर प्रताड़ना, मारपीट और आर्थिक विवाद के आरोप लगाए हैं. पुलिस दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में दी गई शिकायतों और वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

लाखों का कर्ज लेकर पत्नी के नाम बनवाया था मकान: असीम कटियार मूल रूप से नवाबगंज के ख्योरा नई बस्ती के निवासी और सीएचसी सरवखेड़ा में नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर तैनात थे. उनकी पत्नी श्वेता वर्तमान में कन्नौज के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. 2015 में असीम ने बैंक से लगभग 40 लाख रुपये का ऋण लेकर एक मकान बनवाया था, जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने अपनी पत्नी श्वेता के नाम पर कराई थी. असीम के छोटे भाई अनुभव कटियार ने बताया कि मकान बनने के बाद असीम की सास करुणा भी उसी घर में रहने लगी थीं.

भाई का आरोप- पैसे छीनकर असीम को घर से निकाला था बाहर: उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता पति की पूरी सैलरी अपने पास रखती थी और उन्हें खर्च के लिए केवल 10 हजार रुपये देती थी. भाई का आरोप है कि मई 2026 में पत्नी, सास और बेटे ने मिलकर असीम के सिर पर कांच की बोतल से हमला किया था, जिसके बाद लगभग एक महीने पहले उन्हें घर से निकाल दिया गया था. अनुभव कटियार ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की. हाल ही में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने से तनाव में आकर असीम ने यह कदम उठाया. दूसरी ओर, असीम की पत्नी श्वेता ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए पति पर ही उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.