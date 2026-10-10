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छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुरू होगा Special AI Foundation Course, IIT एक्सपर्ट्स देंगे ट्रेनिंग

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में AI कोर्स की सुविधा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग और इसके प्रभाव को देखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) युवाओं के लिए बड़ा मौका लेकर आया है. सीएसजेएमयू, सीएसजेएम इनोवेशन फाउंडेशन और एमकेटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अकादमी के साझा प्रयास से 1 महीने का विशेष 'एआई फाउंडेशन कोर्स' शुरू होने जा रहा है. इस कोर्स का औपचारिक शुभारंभ 24 अक्तूबर से होगा. जिसका निर्देशन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक कर रहे हैं.





विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि इस कोर्स को बेहद कम शुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रतिभागियों के लिए सिर्फ 1550 रुपये फीस तय की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और एआई में रुचि रखने वाले लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी बातों से लेकर इसके रोजमर्रा और व्यावहारिक इस्तेमाल की बारीकियों से रूबरू कराना है. प्रतिभागी न केवल विभिन्न एआई टूल्स को चलाना सीखेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि एआई किस तरह काम करता है और शिक्षा, रिसर्च, इंडस्ट्री और बिजनेस में इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है.



पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन प्रोफेसर चंद्र आर मूर्ति करेंगे. वह आईआईटी चेन्नई के पूर्व छात्र हैं और देश के जाने-माने एआई विशेषज्ञ माने जाते हैं. कोर्स के दौरान एआई के बेसिक सिद्धांतों के साथ-साथ 'एआई के लिए पायथन', मशीन लर्निंग की बुनियादी अवधारणाएं, डेटा विश्लेषण और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे एडवांस विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा, प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे, ताकि प्रतिभागी सीखी हुई बातों को वास्तविक दुनिया और बिजनेस में लागू कर सकें.