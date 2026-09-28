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ODOC Scheme; अब कानपुर का ब्रेड मक्खन भी शामिल, छोटे व बड़े सभी उद्यमियों को मिलेगा लाभ

समोसा और लड्डू के बाद कानपुर का ब्रेड मक्खन भी ODOC में शामिल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : जेके मंदिर मुख्य गेट के बाहर अगर आप सुबह 5 बजे भी पहुंचेंगे तो यहां आपको मंदिर जाने वाले भक्तों की कतार तो दिखेगी ही. साथ ही मंदिर गेट के ठीक बगल में बन रहे ब्रेड मक्खन का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा. यही स्थिति और नजारा शहर के मोतीझील के बाहर कई ठेलों-दुकानों पर रहता है.