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ODOC Scheme; अब कानपुर का ब्रेड मक्खन भी शामिल, छोटे व बड़े सभी उद्यमियों को मिलेगा लाभ

ओडीओपी की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन (ODOC) योजना की कवायद शुरू हुई है.

समोसा और लड्डू के बाद कानपुर का ब्रेड मक्खन भी ODOC में शामिल.
समोसा और लड्डू के बाद कानपुर का ब्रेड मक्खन भी ODOC में शामिल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:27 AM IST

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कानपुर : जेके मंदिर मुख्य गेट के बाहर अगर आप सुबह 5 बजे भी पहुंचेंगे तो यहां आपको मंदिर जाने वाले भक्तों की कतार तो दिखेगी ही. साथ ही मंदिर गेट के ठीक बगल में बन रहे ब्रेड मक्खन का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा. यही स्थिति और नजारा शहर के मोतीझील के बाहर कई ठेलों-दुकानों पर रहता है.

कानपुर का ब्रेड मक्खन भी शामिल ओडीओसी योजना में शामिल. (Video Credit : ETV Bharat)

अब खास बात ये है कि योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना में कानपुर के इस ब्रेड मक्खन को शामिल कर लिया गया है. अभी तक कानपुर से समोसा और लड्डू को शामिल किया गया था. हालांकि, अब नई सूची बन गई है. उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह का कहना है कि कानपुर के ब्रेड मक्खन को अब उद्योग विभाग की ओर से वैश्विक पहचान मिलेगी. यहां सालों से लोग इस अनूठी डिश का स्वाद ले रहे हैं. ऐसे दुकानदार जो सालों से ब्रेड मक्खन बेच रहे हैं उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग से लेकर सब्सिडी तक मुहैया कराने का काम उद्योग विभाग का होगा.


कानपुर जेके मंदिर गेट के बाहर ब्रेड मक्खन की दुकान लगाने वाले आशीष शुक्ला कहते हैं कि सुबह पांच बजे से ही ग्राहक आने लगते हैं. हमें यहां पर 65 साल हो गए इस कारोबार को करते हुए. जो विदेशों से तीज-त्योहार पर कानपुर आते हैं, वह सुबह से ब्रेड मक्खन मांगने लगते हैं. इसका अपना स्वाद है. कानपुर जैसा ब्रेड मक्खन कहीं नहीं मिलता. ताजा मक्खन तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है.

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