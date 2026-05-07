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कानपुर एनएसटीआई में बनेगा देश का पहला एयरोनॉटिक्स एक्सीलेंस सेंटर; फ्रांस करेगा सहयोग

कानपुर स्थित NSTI में देश का पहला एयरोनॉटिक्स राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होने जा रहा है. इसके लिए 8 मई को बड़ी बैठक होगी.

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कानपुर में जुटेंगे बड़े उद्योगपति. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:52 PM IST

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कानपुर: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) की महत्वपूर्ण बैठक 8 मई को कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) में होगी. यह उच्चस्तरीय उद्योग परामर्श बैठक एयरोनॉटिक्स एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE) की स्थापना को लेकर बुलाई गई है. देश में अपनी तरह का यह पहला संस्थान होगा, जिसके माध्यम से भारत में विश्वस्तरीय एयरोस्पेस स्किल इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इस बैठक में देशभर से 30 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि, सीईओ और नीति विशेषज्ञ शामिल होकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे.

पीएम-सेतु योजना के तहत होगा विकास: कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी करेंगी और इस दौरान प्रशिक्षण महानिदेशक दिलीप कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. एनएसटीआई कानपुर में यह केंद्र 'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई' (PM-SETU) योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है. इस योजना के तहत कानपुर के अलावा भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और लुधियाना में भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. प्रत्येक केंद्र को देश की प्राथमिकता वाले अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है ताकि स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके.

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भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी से कानपुर में विकसित होगा विश्वस्तरीय एयरोस्पेस इकोसिस्टम. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारत और फ्रांस के सहयोग से मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: कानपुर के प्रस्तावित इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक द्विपक्षीय समझौता है. इसे केंद्र सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हुए समझौते के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे फ्रांस की एयरोनॉटिक्स विशेषज्ञता का लाभ भारत को मिलेगा. इसमें एयरक्राफ्ट डिजाइन, एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) और एवियोनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी. यह संस्थान देश की विशाल कौशल विकास संरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ने का काम करेगा.

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पीएम-सेतु योजना: कानपुर बनेगा एयरोस्पेस कौशल का हब, 8 मई को होगी बड़ी बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)

उद्योगों के साथ निवेश और पाठ्यक्रम पर होगी चर्चा: कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को एनएसटीआई कानपुर की वर्तमान अवसंरचना और कार्यशालाओं का लाइव प्रदर्शन भी कराया जाएगा. बैठक में मुख्य रूप से लीड इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका, सह-निवेश मॉडल और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे तकनीकी विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम और योग्यता ढांचे के निर्माण पर भी नीति विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे. संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह केंद्र कानपुर को एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और कौशल विकास के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगा.

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