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कानपुर एनएसटीआई में बनेगा देश का पहला एयरोनॉटिक्स एक्सीलेंस सेंटर; फ्रांस करेगा सहयोग

कानपुर में जुटेंगे बड़े उद्योगपति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) की महत्वपूर्ण बैठक 8 मई को कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) में होगी. यह उच्चस्तरीय उद्योग परामर्श बैठक एयरोनॉटिक्स एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE) की स्थापना को लेकर बुलाई गई है. देश में अपनी तरह का यह पहला संस्थान होगा, जिसके माध्यम से भारत में विश्वस्तरीय एयरोस्पेस स्किल इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इस बैठक में देशभर से 30 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि, सीईओ और नीति विशेषज्ञ शामिल होकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे. पीएम-सेतु योजना के तहत होगा विकास: कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी करेंगी और इस दौरान प्रशिक्षण महानिदेशक दिलीप कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. एनएसटीआई कानपुर में यह केंद्र 'प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई' (PM-SETU) योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है. इस योजना के तहत कानपुर के अलावा भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और लुधियाना में भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. प्रत्येक केंद्र को देश की प्राथमिकता वाले अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है ताकि स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके. भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी से कानपुर में विकसित होगा विश्वस्तरीय एयरोस्पेस इकोसिस्टम. (Photo Credit: ETV Bharat)